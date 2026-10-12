2026 TVS Radeon Launched At Rs. 67,100; Gets LED Lighting And New Colours

TVS Motor Company has launched the 2026 Radeon in India, with prices starting at Rs. 67,100 (ex-showroom). The commuter motorcycle gets updated lighting, fresh colour schemes, and revised graphics for the festive season, while its mechanical package remains unchanged. Available in three variants, the base model carries a sticker price of Rs 67,100, followed by the mid-spec DIGI Drum at Rs. 70,100 and the top-spec DIGI Disc at Rs. 73,100, all ex-showroom.

The new LED headlamp incorporates a daytime running light (DRL), while the rear gets an LED tail lamp with six vertical lighting elements. LED turn indicators are also fitted at both ends. The base variant is available in Black and Red, and Black and Blue colour schemes. The DIGI Drum gets Black and Red, and Black and Orange options, while the DIGI Disc is offered in Black and Orange. The Red and Black dual-tone finish continues on both DIGI variants. The DIGI variants get a digital instrument cluster, while the DIGI Disc is the only version in the range to feature a front disc brake.

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Mechanically, the Redeon remains the same and continues to be powered by a 109.7cc, single-cylinder, air-cooled engine producing 8.08 bhp and 8.7 Nm, paired with a four-speed gearbox. The motor is equipped with TVS' Glide Through Technology (GTT), which helps the motorcycle move at low speeds with minimal throttle input.