2027 Hero Xtreme 250R Launched In India: Priced at Rs 1.98 Lakh

Hero MotoCorp has launched the new Xtreme 250R in India at Rs 1.98 lakh (ex-showroom). Available in a singular Carbon trim, the updated 250R receives new colour schemes along with a host of new features including a ride-by-wire throttle, a quick shifter and a world-first frequency selective damping for the suspension.



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Cosmetic changes look to be quite minimal with the most notable being the new colourways. It’s in the details where the changes are more notable. The 250 cc mill continues to develop 29 bhp at 9250 rpm though torque is minutely up from 25 Nm to 25.3 Nm with the peak arriving 250 rpm higher at 7,500 rpm. The 6-speed gearbox continues to be offered with a assist & slipper clutch with the big news here being the addition of a bi-directional quick shifter.

The suspension set-up too has been revised with the rear set-up moving from a 6-step preadjustable monoshock to a frequency selective damping unit - a first ever. Up front, the Xtreme 250R retains the use of a USD fork.



A big change over the outgoing 250R is the switch to ride-by-wire throttle allowing hero to offer cruise control on the motorcycle aside from four ride modes - Rain, Road, Sport and Track.



On the feature front, the Xtreme 250R gains a new 4.0-inch TFT display replacing the older LCD unit. The display supports BLuetooth connectivity and can display turn-by-turn navigation as well. Also new to the 250R is tyre pressure monitoring with warnings on the TFT display.

Bookings for the new Xtreme 250R are now open with deliveries set to commence from November 1.