2027 Kawasaki Versys 900 Based On Z900 Revealed
- Versys 900 gets radar-powered tech, cornering safety systems
- 948 cc inline-four engine shared with Kawasaki Z900
- UK prices announced; India launch details expected soon
Kawasaki has revealed an all-new middleweight adventure tourer in the 2027 Kawasaki Versys 900. The new Versys 900 is positioned between the Versys 650 and the Versys 1100, and even though the model names suggest a lot of difference from the Versys 1100, in terms of engine displacement, the Versys 900 has just a 151 cc smaller engine than the flagship model in the Versys range.
Also Read: Kawasaki Z300 Revealed in India
Engine & Performance
Although based on the Kawasaki Z900, the 948 cc, four-cylinder engine makes just 2 bhp lower than the streetfighter, with output of the adventure tourer rated at 120 bhp kicking in at 9,500 rpm while peak torque of 97.3 Nm is claimed at 8,000 rpm. For comparison, the bigger Versys 1100 makes 133 bhp. The Versys 900 also gets a standard quickshifter, along with switchable riding modes and power settings, as well as cornering ABS and traction control.
Also Read: 2027 Kawasaki Ninja 650 Revealed With New Hardware Upgrades
Chassis & Suspension
The Kawasaki Versys 900 uses a steel trellis frame, which is expected to offer weight savings over the Versys 1100. Suspension duties are handled by 43 mm upside down forks and a remote-adjustable rear shock. Rebound and preload adjustment is offered up front and at the rear as well. Wheels are 17-inch cast alloys, while braking hardware includes four-piston calipers up front with
Ergonomics & Comfort
The seat is adjustable from 825 mm to 845 mm to offer accessibility to riders of varying height and build. The screen is also adjustable and optional extras include 32-litre hard-case panniers and a 47-litre top box. The higher-spec SE version also includes LED fog lights, a radiator screen, frame sliders and a centre stand as part of standard equipment.
Features
The new Versys 900 also gets radar-powered cruise control, with one front-facing radar sensor, as well as a radar at the back, which enables blind spot detection system. A 5-inch full-colour TFT display offers two display modes, which can focus on either the engine data, or the turn-by-turn navigation system.
Pricing
So far, Kawasaki has not announced prices or availability for India yet, but the new Versys 900 is almost certainly going to be introduced in India. In the UK, the standard Versys 900 is priced at GBP 10,899 (approximately Rs. 13.73 lakh under current exchange rates), while the Versys 900 SE is priced at GBP 11,799. In India, the Kawasaki Z900 is currently priced at Rs. 9.99 lakh (Ex-showroom). We expect the new Versys 900 to be priced at around Rs. 10-10.25 lakh (Ex-showroom).
Latest Cars
- Volvo
EX90Ex-Showroom Price₹ 1.26 Crore
- Mercedes-Maybach
S-ClassEx-Showroom Price₹ 3.35 Crore
- Tata
AerisEx-Showroom Price₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- BMW
7 SeriesEx-Showroom Price₹ 1.95 Crore
- BMW
i5 LWBEx-Showroom Price₹ 79.6 Lakh
- Kia
SorentoEx-Showroom Price₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- MG
Hector Tomahawk EVEx-Showroom Price₹ 19.5 - 24 Lakh
- MG
Hector Tomahawk PHEVEx-Showroom Price₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- BMW
X1 LWBEx-Showroom Price₹ 49.9 Lakh
- Toyota
HiluxEx-Showroom Price₹ 31.99 - 36.89 Lakh
Upcoming Cars
- Audi New Q3Expected Price₹ 60 - 75 LakhLaunched Date: 2026-10-15
- Renault New DusterExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2026-10-17
- Isuzu D-Max EVExpected Price₹ 20 - 22 LakhLaunched Date: 2026-10-17
- JSW Motors Jetour T2Expected Price₹ 35 - 45 LakhLaunched Date: 2026-10-18
- Audi E ConceptExpected Price₹ 1 - 1.5 CroreLaunched Date: 2026-10-19
- Volvo EX 60Expected Price₹ 70 - 75 LakhLaunched Date: 2026-10-20
- Xiaomi SU7Expected Price₹ 48 - 50 LakhLaunched Date: 2026-10-21
- Kia EV2Expected Price₹ 9 - 12 LakhLaunched Date: 2026-10-23
- Renault ArkanaExpected Price₹ 18 - 20 LakhLaunched Date: 2026-10-26
- BYD SeagullExpected Price₹ 10 LakhLaunched Date: 2026-10-28
- Renault New KwidExpected Price₹ 9 - 15 LakhLaunched Date: 2026-10-31
- Skoda KamiqExpected Price₹ 12 - 18 LakhLaunched Date: 2026-11-05
- Audi Q6 E-TronExpected Price₹ 65 - 75 LakhLaunched Date: 2026-11-09
- Mahindra BE.05Expected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-12
- Citroen New AircrossExpected Price₹ 11 - 20 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- Jeep AvengerExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- Skoda New SuperbExpected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- MG 4 EVExpected Price₹ 27 - 32 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- MG 7Expected Price₹ 24 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- Kia EV4Expected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- Toyota bZ4XExpected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2026-11-19
- BYD XiaExpected Price₹ 30 - 40 LakhLaunched Date: 2026-11-19
- VinFast VF3Expected Price₹ 12 - 14 LakhLaunched Date: 2026-11-23
- Citroen New C5 AircrossExpected Price₹ 30 - 32 LakhLaunched Date: 2026-11-24
- Audi New A6Expected Price₹ 69 - 80 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Mahindra Scorpio XExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Nissan Small Electric SUVExpected Price₹ 12 - 18 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Volkswagen TeraExpected Price₹ 25 - 40 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Volvo XC70Expected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Mercedes-Benz GLC EVExpected Price₹ 60 - 70 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- VinFast Limo GreenExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Jeep Recon ElectricExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Lexus SportExpected Price₹ 70 - 80 LakhLaunched Date: 2026-11-27
- Mahindra Thar eExpected Price₹ 9 - 12 LakhLaunched Date: 2026-11-28
- Tesla Model 3Expected Price₹ 75 - 90 LakhLaunched Date: 2026-12-01
- Mercedes-Benz GLB EVExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-08
- Hyundai Ioniq 6Expected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2026-12-15
- Jaguar 00 EVExpected Price₹ 44 - 50 LakhLaunched Date: 2026-12-16
- Kia EV5Expected Price₹ 55 - 57 LakhLaunched Date: 2026-12-18
- Fisker OceanExpected Price₹ 50 - 80 LakhLaunched Date: 2026-12-21
- MG Marvel XExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-22
- Jeep Grand WagoneerExpected Price₹ 65 - 70 LakhLaunched Date: 2026-12-22
- Mahindra XUV900Expected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-23
- Renault KardianExpected Price₹ 10 - 12 LakhLaunched Date: 2026-12-23
- Skoda ElroqExpected Price₹ 8 - 9 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- Tesla CybertruckExpected Price₹ 50 - 70 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- BYD Seal UExpected Price₹ 45 - 50 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- Toyota New FortunerExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-01-06
- Renault BorealExpected Price₹ 18 - 25 LakhLaunched Date: 2027-01-11
- Genesis GV 80Expected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-01-15
- Renault 4 Savane 4X4 EVExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2027-01-19
- Audi New Q5Expected Price₹ 70 Lakh - 1 CroreLaunched Date: 2027-01-26
- BMW iX3Expected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2027-02-18
- Toyota C-HR+ ElectricExpected Price₹ 25 - 35 LakhLaunched Date: 2027-02-24
- Mahindra BE.07Expected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-03-19
- Renault BridgerExpected Price₹ 6 - 10 LakhLaunched Date: 2027-04-08
- Tata AvinyaExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-04-14
- Mahindra Scorpio LifestylerExpected Price₹ 19.79 - 23 LakhLaunched Date: 2027-04-19
- Kia New SonetExpected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2027-04-20
- Skoda PeaqExpected Price₹ 75 - 80 LakhLaunched Date: 2027-04-22
- Skoda Enyaq iVExpected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2027-05-13
- Mahindra Vision TExpected Price₹ 12 - 20 LakhLaunched Date: 2027-05-20
- Xiaomi YU7Expected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2027-05-21
- Leapmotor C10Expected Price₹ 15 - 22 LakhLaunched Date: 2027-05-26
- Maruti Suzuki Wagon R ElectricExpected Price₹ 8.5 - 10 LakhLaunched Date: 2027-05-27
- Genesis GV 90Expected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-05-27
- Hyundai All Electric Micro SUVExpected Price₹ 10 - 15 LakhLaunched Date: 2027-05-28
- Renault Kwid EVExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-06-11
- Hyundai MPVExpected Price₹ 11 - 21 LakhLaunched Date: 2027-06-15
- Renault BigsterExpected Price₹ 13 - 18 LakhLaunched Date: 2027-06-17
- Jeep New CompassExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-06-18
- Lexus New LBXExpected Price₹ 40 LakhLaunched Date: 2027-06-23
- Leapmotor New T03 2026Expected Price₹ 8 - 12 LakhLaunched Date: 2027-06-28
- Hyundai PalisadeExpected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2027-07-14
- BMW New 7 SeriesExpected Price₹ 1.8 - 2.32 CroreLaunched Date: 2027-07-31
- Lexus RZ ElectricExpected Price₹ 3 - 3.5 CroreLaunched Date: 2027-08-05
- Hyundai New TucsonExpected Price₹ 25 - 35 LakhLaunched Date: 2027-08-10
- Nissan New TerranoExpected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2027-08-15
- Tesla Model XExpected Price₹ 1 - 1.5 CroreLaunched Date: 2027-08-26
- Mahindra Vision XExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-08-27
- VinFast VF9Expected Price₹ 65 - 68 LakhLaunched Date: 2027-09-18
- Leapmotor B10Expected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2027-09-23
- Tesla Model SExpected Price₹ 1.5 - 2 CroreLaunched Date: 2027-09-23
- Genesis GV 60Expected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-09-24
- Mahindra Vision SExpected Price₹ 9.5 - 16 LakhLaunched Date: 2027-09-25
- BYD Atto 2 EVExpected Price₹ 40 - 45 LakhLaunched Date: 2027-09-27
- Nissan JukeExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-09-28
- BMW 4 SeriesExpected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2027-09-28
- Audi New A5Expected Price₹ 20 - 60 LakhLaunched Date: 2027-09-29
- MG Starlight 560Expected Price₹ 21 - 25 LakhLaunched Date: 2027-09-30
- BYD Denza Z9Expected Price₹ 1.8 - 2 CroreLaunched Date: 2027-10-21
- Volkswagen ID CrossExpected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-10-23
- BMW New M3Expected Price₹ 70 - 80 LakhLaunched Date: 2027-10-24
- Honda Zero AlphaExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-10-29
- Hyundai New i20Expected Price₹ 8 - 14 LakhLaunched Date: 2027-11-14
- BYD Denza D9Expected Price₹ 90 Lakh - 1 CroreLaunched Date: 2027-12-16
- MG ZS HEVExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-12-20
- MG HS PHEVExpected Price₹ 23 - 28 LakhLaunched Date: 2027-12-20
- Mahindra Vision SXTExpected Price₹ 1.3 - 2 CroreLaunched Date: 2028-08-28
- Hyundai NexoExpected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2028-09-24
- Skoda Vision O conceptExpected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2031-09-25
Latest News
- News
- Expert Review
- car&bike Team | Oct 14, 2026Toyota Glanza Facelift Launched At Rs 6.99 LakhThe Glanza facelift gets a series of changes over the outgoing model including revised exterior, more features and a new 3-cylinder engine.3 mins read
- Carandbike Team | Oct 14, 20262027 Kawasaki Versys 900 Based On Z900 RevealedThe new Kawasaki Versys 900 gets radar cruise control, and shares the 948 cc, inline-four engine with the Kawasaki Z900, with marginally less power.1 min read
- car&bike Team | Oct 14, 2026Toyota Glanza Facelift Launch Today: What To Expect?The Glanza facelift launches on October 14, with revised styling, a three-cylinder petrol engine and possible equipment upgrades.3 mins read
- Bilal Firfiray | Oct 14, 2026BMW Concept 7 Protection Unveiled For Those Who Want To Be DiscreetIts armoured, of course, but this study showcases how it can be inconspicuous at the same time.2 mins read
- car&bike Team | Oct 13, 2026e-Sprinto G1 Electric Scooter Launched; Prices Start At Rs. 89,999e-Sprinto has so far been operating in the B2B electric scooter segment and has three manufacturing facilities with an annual production capacity of 1.5 lakh units.1 min read
- Jaiveer Mehra | Oct 13, 2026MG Hector Tomahawk EV Receives Over 10,000 Bookings Within Two MonthsJSW MG Motor India Sales Head says the Tomahawk EV and PHEV have both seen strong initial demand in the market.1 min read