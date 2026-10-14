2027 Kawasaki Versys 900 Based On Z900 Revealed

Kawasaki has revealed an all-new middleweight adventure tourer in the 2027 Kawasaki Versys 900. The new Versys 900 is positioned between the Versys 650 and the Versys 1100, and even though the model names suggest a lot of difference from the Versys 1100, in terms of engine displacement, the Versys 900 has just a 151 cc smaller engine than the flagship model in the Versys range.

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Engine & Performance

Although based on the Kawasaki Z900, the 948 cc, four-cylinder engine makes just 2 bhp lower than the streetfighter, with output of the adventure tourer rated at 120 bhp kicking in at 9,500 rpm while peak torque of 97.3 Nm is claimed at 8,000 rpm. For comparison, the bigger Versys 1100 makes 133 bhp. The Versys 900 also gets a standard quickshifter, along with switchable riding modes and power settings, as well as cornering ABS and traction control.

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Chassis & Suspension

The Kawasaki Versys 900 uses a steel trellis frame, which is expected to offer weight savings over the Versys 1100. Suspension duties are handled by 43 mm upside down forks and a remote-adjustable rear shock. Rebound and preload adjustment is offered up front and at the rear as well. Wheels are 17-inch cast alloys, while braking hardware includes four-piston calipers up front with

Ergonomics & Comfort

The seat is adjustable from 825 mm to 845 mm to offer accessibility to riders of varying height and build. The screen is also adjustable and optional extras include 32-litre hard-case panniers and a 47-litre top box. The higher-spec SE version also includes LED fog lights, a radiator screen, frame sliders and a centre stand as part of standard equipment.

Features

The new Versys 900 also gets radar-powered cruise control, with one front-facing radar sensor, as well as a radar at the back, which enables blind spot detection system. A 5-inch full-colour TFT display offers two display modes, which can focus on either the engine data, or the turn-by-turn navigation system.

Pricing

So far, Kawasaki has not announced prices or availability for India yet, but the new Versys 900 is almost certainly going to be introduced in India. In the UK, the standard Versys 900 is priced at GBP 10,899 (approximately Rs. 13.73 lakh under current exchange rates), while the Versys 900 SE is priced at GBP 11,799. In India, the Kawasaki Z900 is currently priced at Rs. 9.99 lakh (Ex-showroom). We expect the new Versys 900 to be priced at around Rs. 10-10.25 lakh (Ex-showroom).