2027 Kawasaki Z1100 Launched In India At Rs 12.79 Lakh

India Kawasaki Motors has launched the MY27 Kawasaki Z1100 in India, with prices starting at Rs 12.79 lakh ex-showroom. Positioned at the top of the brand’s naturally aspirated Supernaked lineup, the motorcycle carries forward Kawasaki’s Sugomi design philosophy, characterised by aggressive styling and a muscular stance.

Powering the Z1100 is a 1,099cc, liquid-cooled, inline-four engine that produces 136 BHP at 9,000 rpm and 113 Nm of torque at 7,600 rpm. The engine is paired with a six-speed gearbox featuring an assist and slipper clutch. Kawasaki says the engine has been tuned to deliver stronger low- and mid-range performance, while revised gearing aims to improve responsiveness and highway cruising comfort.

The motorcycle gets a tubular diamond frame, a Showa SFF-BP inverted front fork and a horizontal back-link rear suspension. Braking duties are handled by dual 277mm front discs and a 226mm rear disc. It rides on Dunlop Sportmax Q5A tyres.

In terms of features, the Z1100 gets a 5-inch TFT instrument display with smartphone connectivity through the Rideology the app motorcycle. Its electronics package includes a six-axis IMU, Kawasaki Traction Control, cornering management, cornering ABS, multiple riding modes, a bidirectional quickshifter and electronic cruise control.

The Z1100 continues Kawasaki’s performance-focused Z-series legacy, which began with the Z1 in 1972. The new model will be available in an Ebony/Metallic Carbon Gray finish.