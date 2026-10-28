2027 Kawasaki Z900 Launched At Rs. 9.99 Lakh; Gets IMU, Bi-Directional Quick Shifter

The 2025 Kawasaki Z900 has been launched in India at Rs. 9.99 lakh (ex-showroom). The updated middle-weight naked streetfighter gets revised chassis and suspension settings, new tyres and a range of new electronics and rider aids. The MY27 Kawasaki Z900 is available in two colour options: Ebony/Metallic Carbon Grey and Pearl Blizzard White/Plasma Lime Green. Deliveries for the new Kawasaki Z900 have commenced.

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Launching the new Z900, Yutaka Yamashita, Managing Director of India Kawasaki Motors Pvt. Ltd., said, “Indian riders have a strong passion for performance and individuality, and we believe the Z900 perfectly reflects these aspirations. We hope our customers will appreciate not only its outstanding performance but also the proud heritage behind the Z900 name. We sincerely thank our customers for their continued trust and enthusiasm for Kawasaki. As we approach the 55th anniversary of the Z Series in 2027, we look forward to sharing the excitement and joy of riding with even more riders across India. Let the Good Times Roll.”

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Powering the Z900 is the familiar 948 cc, liquid-cooled, inline-four-cylinder engine that produces 122.3 bhp at 9,500 rpm and 98.6 Nm of torque at 7,700 rpm. The engine is paired with a six-speed gearbox and an assist and slipper clutch. While engine output hasn’t changed much, mechanically it’s a far superior machine now.

While the Z900 continues to use a steel trellis frame, Kawasaki has made revisions to its geometry and rigidity balance. Furthermore, it now gets a 41 mm inverted front fork and a horizontal back-link rear suspension, both with updated settings. Suspension travel stands at 120 mm at the front and 140 mm at the rear. The MY27 Z900 gets a comprehensive electronics package, including an Inertial Measurement Unit (IMU)-supported system, Kawasaki Traction Control (KTRC), Kawasaki Cornering Management Function (KCMF) and selectable power modes.

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Riders can choose between Sport, Road, Rain and a customisable Rider mode. The motorcycle also gets a bi-directional Kawasaki Quick Shifter (KQS), which allows clutchless upshifts and downshifts, along with electronic cruise control. The feature list also includes a larger 5-inch colour TFT instrument display with smartphone connectivity through the RIDEOLOGY app and turn-by-turn navigation. The app additionally supports voice commands.

Visually, the MY27 Kawasaki Z900 retains its signature Sugomi-inspired streetfighter styling, with revised bodywork, a triple LED headlight setup and a redesigned LED taillight. The updated design maintains the motorcycle's aggressive stance, with a low-set front end and an upswept tail. Another update is the addition of Dunlop Sportmax Q5A tyres, which are claimed to improve grip and cornering confidence. Braking hardware comprises dual 264 mm front discs and a 216 mm rear disc, with ABS.