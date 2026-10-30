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2027 Maserati MCPura and MCPura Cielo Launched In India; Priced At Rs 4.35 Crore

Bilal Firfiray
last published date : 30 October 2026, 16:36 IST
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2027 Maserati MCPura and MCPura Cielo Launched In India; Priced At Rs 4.35 Crore
Highlights
  • Part of Maserati’s model offensive in India
  • Globally unveiled last year
  • Powered by 630bhp 3.0-litre twin-turbo 'Nettuno' V6

Maserati has launched the MCPura (previously dubbed as MC20) in India for a price of Rs 4.35 crore. It’s open top version called as MCPura Cielo carries a Rs 85 lakh premium with a price tag of Rs 5.2 crore (ex-showroom). These two flagships come as a model offensive from the Italian marque alongside GranTurismo/GranCabrio and GT2 Stradale.

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Powering the flagship Italian supercar is a 3.0-litre twin-turbo 'Nettuno' V6, which is paired to an eight-speed dual-clutch automatic sending power only to the rear wheels. It makes around 630bhp and 730Nm; that's good enough for a 0- 100 km/h sprint in just 2.9 seconds and a clocked top speed of 325kmph

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The Cielo (which is the open-top version) also get the same powertrain but has a two-piece foldable hard-top with an electrochromic glass roof. It is almost 65kg heavier than the coupe, and the folding and unfolding of the roof sequence takes only 12 seconds. Carrying over the MC20 styling on the exterior, the cabin features a carbon-fibre steering wheel with Alcantara inserts all around. There’s a 10.25-inch digital instrument cluster, a 10.25-inch infotainment screen and a similar no-fuss cabin layout.

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As for the pricing, these are the pre-FTA ones and might see a reduction when it goes into effect. However, compared to the last model-year pricing, they have gone up by Rs 23 lakh and Rs 8 lakh, respectively.

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