Allow Speed Limit Concession Of 20 Per Cent Above 120 KMPH On Expressways: Gadkari

Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari has announced that he has directed officials not to issue challans for vehicles travelling above 120 kmph, provided their speed does not exceed the limit by more than 20 per cent. He made the statement while speaking at the Confederation of Indian Industry (CII) National Conference on Highways.

“I have instructed that no notices should be sent for speeds up to 120 kmph. And even above 120, if someone exceeds it by 20 per cent, let them go. If someone goes beyond this, issue a challan,” an industry source quoted him as saying.

The directive is intended for expressways, while applicable speed limits continue to depend on the specific road, vehicle category and prevailing traffic regulations.

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Moreover, the government has recently outlined plans to strengthen road safety, including a proposal to mandate Automatic Emergency Braking (AEB) systems in new cars from 2030.

Gadkari has also shared that the government is preparing to implement an AI-based advanced traffic management system to improve traffic monitoring. The system will focus on identifying traffic violations, particularly incidents of driving in the wrong lane.