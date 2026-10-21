Bajaj Pulsar N250SS Launched At Rs 1.59 Lakh
- Gets a 5-inch TFT with Google Maps mirroring
- 249cc engine now makes 24.7 bhp and 22 Nm
- Six-speed gearbox replaces the five-speed unit; ETB with ride modes added
After launching the SS derivative of the N160, Bajaj has given the Pulsar N250 a similar treatment, with several updates. Called the Pulsar N250SS, the new model gets a six-speed gearbox, a 5-inch TFT and an electronic throttle body (ETB) with ride modes. Priced at Rs 1.59 lakh (ex-showroom, Delhi), it also gets a slight bump in power and torque over the regular N250.
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The N250SS continues with the same 249cc engine but now gets a new four-valve setup which produces 24.7 bhp and 22 Nm of torque, compared to the regular N250's 24.2 bhp and 21.5 Nm. The increase isn't particularly big, but there's another change worth noting. Bajaj has swapped the five-speed gearbox for a six-speed unit.
The motorcycle also gets an electronic throttle body, which brings selectable ETB ride modes. These are offered in addition to the existing ABS modes.
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Much like the N160SS and a few other models in its stable, the N250SS gets a new 5-inch TFT instrument console in place of the older LCD unit, which supports Google Maps mirroring. Bajaj has also added a Sports Shifter. The list of additions doesn't end there, with adjustable levers, a USB Type-C charging port, a hazard switch and a Panic Brake Alert function also part of the package.
Colour options for the N250SS include Atlantic Blue, Brooklyn Black, Fiery Red and Pearl White.
Compared to the standard N250, the SS trim is priced Rs 14,000 higher, but it undercuts its rivals, including the Hero Xtreme 250R, Suzuki Gixxer 250 and more.
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