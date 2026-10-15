Bharat Stage 7 Regulations To Roll Out From April 2029: Report

India could implement more stringent Bharat Stage 7 emission norms from April 2029. As per reports, the new emission norms, draft notifications for which are yet to be made public, will tighten regulations over the current Bharat Stage 6, including testing for smaller emission particles from the exhaust and also testing for brake and tyre particle emissions as well.



Staggered Roll-Out Based On Vehicle Categories



Passenger vehicles are set to be the first segment to see the implementation of the new regulations. The Ministry of Road Transport and Highways is reportedly eyeing mandating the new emissions standards for cars and SUVs from April 2029, followed by small commercial vehicles in 2030 and buses, trucks and other heavy commercial vehicles from 2031. A timeline for two-wheelers is yet to be revealed.



Tightening Restrictions Across Three Phases



The new regulations are also expected to be implemented in phases, with the first phase - from 2029 - bringing in the new vehicle emissions limits along with testing for evaporative emissions and fuel consumption for internal combustion vehicles. EVs, meanwhile, will be tested for electric energy consumption and battery durability.



Phase two will arrive from 2031, adding brake particulate emission limits and tyre abrasion limits to the parameters across powertrains. Phase three, which is to arrive in 2035, is set to further tighten limits on vehicular emissions, including non-exhaust emissions.



Changes From Bharat Stage 6



Bharat Stage 7 is set to be more stringent in emissions monitoring and testing compared to the current BS6 regulations. One big change is the smallest particle size, which drops from 23 nanometers to 10 nanometers, though overall exhaust gas numerical limits for passenger cars do not really change from BS6.



New to the regulations are tyre abrasion and brake dust emission limits that will be enforced.



Reports also say that new vehicle type approvals from April 2030 onwards will require real-world on-road emissions testing, with vehicles also being required to feature on-board diagnostics and emissions monitoring capabilities capable of being shared over-the-air.