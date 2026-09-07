BMW i5 LWB Launched In India At Rs 79.60 Lakh

Shortly after its India debut, BMW has launched the all-electric i5 Long Wheelbase (LWB) at an ex-showroom price of Rs 79.60 lakh. Bookings for the sedan have been open since its India debut in August, while the special First Edition’s 99 units have been sold out. The LWB i5 is being offered in a single eDrive35L M Sport trim with an 81.6 kWh battery pack offering up to 669 km of MIDC range.

BMW i5 LWB: Dimensions

The talking point here is, quite obviously, the extra length between the wheels. The i5 LWB gets a 3,105mm wheelbase, which is 110mm longer than the standard i5. It measures 5,175mm long, 2,156mm wide and 1,520mm tall, putting it on the same dimensions as the standard 5 Series LWB. It rides on 20-inch alloy wheels and also gets a an adaptive rear-axle air suspension.

BMW i5 LWB: Powertrain

The i5 LWB gets an 81.6 kWh battery pack, which offers a claimed MIDC range of 669. It churns out 264 bhp and 410 Nm, while power is sent to the rear wheels. According to the brand, 0-100 kmph stint can be done in 6.7 seconds before hitting a top speed of 195 kmph.

BMW continues to offer the i5 M60 in standard-wheelbase form. Its dual-motor setup produces nearly 600 bhp and sends power to all four wheels, although it comes to India as a full import, priced at Rs 1.19 crore (ex-showroom).

BMW i5 LWB: Features

Equipment on the i5 LWB includes LED headlights, powered front seats, a panoramic glass roof with lighting, multi-zone climate control, Bowers & Wilkins sound system and a 360-degree camera. The dashboard gets BMW’s Curved Display, comprising a 12.3-inch digital instrument cluster and a 14.9-inch touchscreen.

BMW i5 LWB: First Edition

The i5 LWB First Edition was limited to 99 units – sold out now – and was offered in Carbon Black Metallic with titanium bronze exterior detailing. Inside, it got open-pore wood trim, Silver Bronze accents and First Edition laser engraving on the dashboard, along with a rear-seat entertainment package.

Priced at Rs 79.60 lakh, the i5 LWB sits alongside the petrol-powered 5 Series LWB in BMW’s India line-up. For reference, the latter is currently priced at Rs 76.60 lakh (ex-showroom). It is also locally assembled at BMW’s Chennai plant, making it the second BMW EV after the iX1 LWB to be assembled there.