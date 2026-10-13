BMW M2 xDrive Turbo Edition India Launch Soon, Bookings Open
- Limited-run model gets reversed ‘turbo’ lettering and carbon-fibre body elements
- 3.0 litre straight-six makes 473 bhp and 550 Nm
- To be offered in limited numbers on a first-come, first-served basis
BMW India has opened order books for the M2 xDrive Turbo Edition, a limited-run model inspired by the iconic 1973 BMW 2002 Turbo. The special edition brings back some of the older car’s signature styling cues, including the reversed ‘turbo’ lettering on the bonnet, but pairs them with the current M2’s 473 bhp straight-six engine and xDrive all-wheel-drive system.
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The M2 Turbo Edition comes in Alpine White, with BMW Motorsport stripes running across the bonnet and boot. Unlike standard decals, these stripes are hand-painted. The bonnet also gets a black power dome and reversed ‘turbo’ lettering, which is a nod to the original 2002 Turbo. A dedicated ‘turbo’ badge completes the round of special touches.
There’s more carbon fibre than on the regular car, too. The roof, tailgate and rear spoiler are all made from the lightweight material. Buyers can also opt for M Performance forged wheels, which are sized 19 inches at the front and 20 inches at the rear, finished in Gold Bronze.
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The cabin gets M Carbon bucket seats, an Alcantara-wrapped steering wheel and carbon-fibre trim. It also gets a ‘turbo’ badge sitting on the centre console.
Powering the M2 Turbo Edition is a 3.0-litre, six-cylinder engine producing 473 bhp and 550 Nm. Power is sent to all four wheels through BMW’s xDrive system. BMW claims it can go from 0-100 kmph in 3.7 seconds. Its top speed is limited to 250 kmph, though buyers who opt for the M Driver’s Package can raise that limit to 285 kmph. Globally, this edition is also offered with a manual gearbox, though it remains to be seen if it will be offered in India.
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Pre-bookings are now open at authorised BMW India dealerships. The company has not announced the India allocation or the price yet, but the M2 xDrive Turbo Edition will be available in strictly limited numbers. Bookings will be handled on a first-come, first-served basis.
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