Bollywood Actor Shahid Kapoor Spotted Driving Brand-New Land Rover Defender Octa SUV
- The Land Rover Defender Octa is priced at Rs 2.42 crore.
- Shahid Kapoor has reportedly owned at least eight cars.
- Mercedes-Maybach GLS 600 Night Series is the most expensive car in his reported collection.
Bollywood actor Shahid Kapoor was recently spotted driving the Land Rover Defender Octa. A video of the actor driving the new SUV has surfaced on social media. The actor has reportedly owned at least eight cars over the years, with his collection featuring several luxury and performance-oriented models.
The Defender Octa is the most powerful version of the Defender line-up. Priced at Rs 2.42 crore (ex-showroom), it features a Charente Grey exterior finish with gloss-black 22-inch alloy wheels. It is powered by a 4.4-litre twin-turbocharged V8 petrol engine producing 626 bhp and 750 Nm of torque.
It can accelerate from 0 to 100 kmph in a claimed four seconds, making it the quickest model in the Defender family. This is particularly notable for an SUV that weighs approximately 2.5 tonnes.
The Defender Octa features several unique styling elements compared to the standard Defender. These include wider wheel arches, a redesigned grille for improved airflow, a new rear bumper with a four-exit active exhaust system, and enhanced underbody protection with an aluminium-alloy front shield. The SUV is also equipped with the largest tyres ever fitted to a production Defender.
Shahid Kapoor is said to have an impressive collection of luxury cars, featuring a mix of high-end SUVs, luxury sedans and performance-oriented models. The actor has a particular preference for Mercedes-Benz, with his collection including the Mercedes-Maybach GLS 600, Mercedes-Maybach GLS 600 Night Series and Mercedes-Maybach S 580.
He also reportedly owns the Mercedes-Benz G 450d, which was among the latest additions to his collection before the Land Rover Defender Octa.
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Apart from luxury SUVs, Kapoor also has a liking for performance cars. His collection includes the BMW M2, a high-performance sports coupe powered by a 3.0-litre six-cylinder turbo-petrol engine. Other notable models reportedly owned by the actor include the Jaguar XKR-S, Porsche Cayenne GTS and Range Rover Vogue.
The Jaguar XKR-S is particularly noteworthy for its supercharged V8 engine and performance-focused character, while the Porsche Cayenne GTS combines SUV practicality with sports car performance. From ultra-luxurious Maybach models to capable off-roaders and performance coupes, Shahid Kapoor's reported car collection reflects his interest in both luxury and driving performance.
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