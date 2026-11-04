BSA Bantam Scrambler 350, Bobber 350 Unveiled At EICMA 2026
- The Scrambler 350 produces 28.6 bhp and 30 Nm
- The Bantam Bobber 350 makes 27.8 bhp and 26.4 Nm
- Bobber has a 742mm seat height
BSA has globally expanded its 350cc range with two new motorcycles unveiled at EICMA 2026. The Bantam Scrambler 350 and Bantam Bobber 350 take the same 334cc Bantam engine in quite different directions, with one getting a scrambler setup and the other going for a low-slung, single-seat design.
Classic Legends has so far kept BSA's Indian lineup limited to the Gold Star 650 and Scrambler 650. The brand has a broader range in Europe, though, where the Bantam 350 has found a market.
BSA Bantam Scrambler 350
The Bantam Scrambler takes its cues from the BSA Bushman, a stripped-back motorcycle introduced in 1966 for tackling rough terrain. The new model retains some of that old-school character, with spoked wheels, semi-knobby tyres and twin rear shocks, while Scrambler elements include a numbered side plate, a higher set beak-style mudguard at the front, bashplates and a single-piece seat scooped towards the rear.
Power comes from a 334cc, liquid-cooled, single-cylinder DOHC engine that produces 28.6 bhp and 30 Nm. BSA says it has tuned the motor for stronger low- and mid-range torque, with a sharper throttle response. The bike also gets revised gearing.
The Scrambler rides on a 19-inch front wheel and a 17-inch rear, with telescopic hydraulic forks and twin shock absorbers. Braking is handled by a 320 mm front disc and a 240 mm rear disc, with dual-channel ABS. It tips the scales at 184 kg kerb and has a seat height of 812 mm.
BSA Bantam Bobber 350
The Bantam Bobber is a much more laid-back proposition. It gets a low-slung stance, minimalist bodywork, bar-end mirrors and a single seat. It gets a 334cc, liquid-cooled, single-cylinder engine producing 27.8 bhp and 26.4 Nm, paired with a six-speed gearbox. It further gets a 41mm telescopic front fork and a preload-adjustable monoshock.
It rides on an 18-inch front alloy wheel and a 17-inch rear, with a 320mm front disc and a 240mm rear disc. The Bobber's 742 mm seat height is considerably lower than the Scrambler's, although it weighs slightly more at 189 kg.
BSA has also revealed a special Bantam Bobber 350 SP (Special Parts) edition. It gets a dark chrome finish, gold-finished upside-down forks, 16-inch spoked wheels with a chunky front tyre and a full-colour TFT display.
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