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BYD Delivers 5,000 Units Of The Sealion 7 In India

Sarthak Mahajan 
last published date : 3 November 2026, 13:14 IST
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BYD Delivers 5,000 Units Of The Sealion 7 In India
Highlights
  • Prices start at Rs 41.90 lakh.
  • Gets battery packs of 71.8 kWh and 82.56 kWh, with a maximum claimed range of 567 km.
  • Available in four variants: Dynamic, Premium, Performance and Festive Edition.

BYD India has announced that it has delivered 5,000 units of the Sealion 7 since its launch in February 2025. The electric SUV is priced from Rs 41.90 lakh and is offered with two battery pack options: 71.8 kWh and 82.56 kWh. It offers a maximum claimed NEDC range of 567 km and is available in four variants: Dynamic, Premium, Performance and the limited-run Festive Edition.

BYD Sealion 7

The Premium variant gets an 82.56 kWh battery pack with a claimed NEDC range of 567 km. Meanwhile, the dual-motor Performance variant produces 523 bhp and 690 Nm of torque. It can accelerate from 0 to 100 kmph in 4.5 seconds. Both variants get features such as a panoramic glass roof and a 15.6-inch rotating touchscreen.

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The brand also introduced a more affordable Dynamic variant, priced at Rs 41.90 lakh. It gets a smaller 71.8 kWh Blade Battery pack with a claimed NEDC range of 520 km. Its electric motor produces 228 bhp and 380 Nm of peak torque.

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Sealion 7 festive edition

Moreover, ahead of the festive season, the company launched the limited-run Festive Edition at Rs 50.60 lakh (ex-showroom). Based on the Premium variant, it gets a Tan and Black interior, quilted Nappa leather seats, an electric sunshade for the panoramic glass roof and a head-up display. The edition is limited to 150 units.

The milestone comes amid an improvement in electric vehicle (EV) retail sales during the 2026 festive season, including Navratri. According to FADA, total EV retail sales increased by 26.78 per cent year-on-year to 1,17,437 units, compared with 92,628 units during Navratri 2025.

The BYD Sealion 7 competes against the Tesla Model Y, BMW iX1 LWB, Hyundai Ioniq 5, and the Kia EV6.

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BYD Sealion 7
Rating Icon
8.8/10
BYD Sealion 7
Variants
Images
Colors
*Ex-Showroom Price
₹ 50.6 - 63.68 Lakh
Check On-Road Price
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