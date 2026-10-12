BYD Sealion 7 Festive Edition Launched At Rs 50.60 Lakh

BYD has added a new limited edition Sealion 7 to its line-up for the festive season. Priced at Rs 50.60 lakh, the Sealion 7 Festive Edition is based on the mid-spec Sealion 7 Premium and offers a third interior colour option - Black & Tan, for a limited period. BYD says that only 150 units of the Festive Edition will be available. In terms of pricing, the Festive Edition costs Rs 70,000 more than the standard Sealion 7 Premium.

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BYD Sealion 7 Festive Edition: What’s Changed?



The changes to the Sealion 7 Festive Edition come down to the upholstery colour. While the standard Sealion 7 is offered with an all-black or Tahiti blue upholstery colour, the Limited Edition gets a new Black & Tan colour scheme with predominantly black upholstery accented by tan inserts on the seats, doors and dashboard. In terms of features and specifications, the limited edition model gets no changes over the trim on which it is based.



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BYD Sealion 7 Festive Edition: Features & Specifications



Starting with the features, the Festive Edition gets all the tech from the Sealion 7 Premium, including a panoramic glass roof, powered tailgate, powered front seats with ventilation, driver seat memory, 10.25-inch digital instrument cluster, a 15.6-inch rotating touchscreen and more.



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On the powertrain front, the Festive Edition retains the rear-wheel-drive layout, developing 308bhp and 380Nm, from the Sealion 7 Premium and features the same 82.56 kWh battery pack.