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BYD Sealion 7 Festive Edition Launched At Rs 50.60 Lakh

Jaiveer Mehra
last published date : 12 October 2026, 22:41 IST
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BYD Sealion 7 Festive Edition Launched At Rs 50.60 Lakh
Highlights
  • Costs Rs 70,000 more than standard variant
  • Gets different interior colour scheme
  • Limited to 150 units

BYD has added a new limited edition Sealion 7 to its line-up for the festive season. Priced at Rs 50.60 lakh, the Sealion 7 Festive Edition is based on the mid-spec Sealion 7 Premium and offers a third interior colour option - Black & Tan, for a limited period. BYD says that only 150 units of the Festive Edition will be available. In terms of pricing, the Festive Edition costs Rs 70,000 more than the standard Sealion 7 Premium.

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BYD Sealion 7 Festive Edition: What’s Changed?
BYD Sealion 7 Festive Edition

The changes to the Sealion 7 Festive Edition come down to the upholstery colour. While the standard Sealion 7 is offered with an all-black or Tahiti blue upholstery colour, the Limited Edition gets a new Black & Tan colour scheme with predominantly black upholstery accented by tan inserts on the seats, doors and dashboard. In terms of features and specifications, the limited edition model gets no changes over the trim on which it is based.

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BYD Sealion 7 Festive Edition: Features & Specifications

Starting with the features, the Festive Edition gets all the tech from the Sealion 7 Premium, including a panoramic glass roof, powered tailgate, powered front seats with ventilation, driver seat memory, 10.25-inch digital instrument cluster, a 15.6-inch rotating touchscreen and more.
BYD Sealion 7 Festive Edition 1

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On the powertrain front, the Festive Edition retains the rear-wheel-drive layout, developing 308bhp and 380Nm, from the Sealion 7 Premium and features the same 82.56 kWh battery pack.

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Learn more about BYD Sealion 7

BYD Sealion 7
Rating Icon
8.8/10
BYD Sealion 7
Variants
Images
Colors
*Ex-Showroom Price
₹ 56.72 - 63.68 Lakh
Check On-Road Price
View Sealion 7 Specifications
View Sealion 7 Features
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