BYD's plans to bring its Ti7 SUV to more international markets have hit a roadblock, with a Dutch court ruling that the model infringes Jaguar Land Rover's (JLR) registered design rights for the Defender. The District Court of The Hague has prohibited BYD from importing, manufacturing or selling the SUV anywhere in the European Union.

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The dispute centres on the Ti7's boxy proportions, upright stance, flat roofline, squared-off wheel arches and rear design, which bear a close resemblance to the modern Land Rover Defender. BYD argued that differences in the headlights, grille, bumpers, bonnet and windows gave the Ti7 a distinct identity. The court, however, felt these details did not change the overall impression created by the two SUVs.

An important part of JLR's case was its EU design registration from 2018, a year before the current-generation Defender made its debut. The court found that the Ti7 infringed this registered design, rather than simply ruling that BYD had copied the production Defender.

The order also puts a question mark over BYD's plans to manufacture the Ti7 at its upcoming Hungarian facility, which is expected to begin production early next year. The ban covers manufacturing and commercialising the SUV across EU markets.

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There is, however, a notable exception. The ruling does not apply to the UK, as the Dutch court said it had no jurisdiction over BYD's British affiliate. This means BYD's UK plans remain unaffected for now. The company has already opened orders for the seven-seat Ti7 on its UK website, with deliveries slated to begin in January 2027.

The decision is a preliminary ruling, and the legal battle is far from over. JLR has six months to initiate the main proceedings, while BYD has made it clear that it intends to appeal.

In a statement to Reuters, BYD said that the Ti7 was developed independently and does not infringe JLR's intellectual property rights. The company said it would pursue all legal avenues to challenge the decision.