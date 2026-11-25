California Superbike School India has announced two training sessions for January 2027 at the Madras Motor Race Track (MMRT). Riders can choose from Levels I, II, III and IV during either three-day block.

The curriculum focuses on cornering: understanding the actions involved in taking a turn and building the skills to ride with greater confidence and control. Each rider is assigned a coach who observes their riding, provides feedback during track sessions and reviews progress after each ride.

The first three levels cover distinct riding skills. Level I addresses throttle control, vision and lines; Level II develops reference points and quick turns; and Level III focuses on body position and stability. Level IV offers personalised, one-to-one coaching tailored to the rider’s development goals and is designed for riders who have completed at least three levels.

For more information, visit the school’s pages on the curriculum and training levels.