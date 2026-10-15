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Citroen Plots New Entry-Level Car For India Under Stellantis' FaSTLAne 2030 Roadmap

Sarthak Mahajan 
last published date : 15 October 2026, 17:30 IST
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Citroen Plots New Entry-Level Car For India Under Stellantis' FaSTLAne 2030 Roadmap
Highlights
  • The A-segment car will rival the Maruti Suzuki Alto and Renault Kwid.
  • Part of the FaSTLAne 2030 roadmap.
  • Stellantis plans to introduce 12 products across multiple segments.

Stellantis has announced plans to introduce 12 products across its Jeep and Citroën brands in India over the next three years under its FaSTLAne 2030 roadmap. The product plan includes a Citroen A-segment car, marking the group's planned expansion into the entry-level passenger vehicle segment.

The silhouette of the upcoming model, which remains under wraps, closely resembles that of the Citroën 2CV. However, the brand has not officially confirmed the model's identity. The first product under the roadmap is scheduled to launch in the second quarter of 2027.

alto k10

The model is likely to rival the Maruti Suzuki Alto and Renault Kwid, marking Stellantis' entry into the entry-level segment in India. Citroën's current Indian portfolio includes the C3 and eC3, which compete in the mid-size hatchback and electric hatchback segments, respectively.

The roadmap will cover a portfolio spanning B-, C- and D-segment SUVs, an MPV, an A-segment car and a premium pickup, comprising 12 products overall. However, Stellantis has not disclosed the model names, specifications, pricing or launch timelines for individual products.

₹4,000 Crore Investment Plan

The new product roadmap will be supported by a fresh investment of approximately ₹4,000 crore over the next three years, taking Stellantis' cumulative investment in India to around ₹15,000 crore by 2030. The company has invested more than ₹11,000 crore in the country so far across manufacturing, engineering, software, sourcing and exports.

Stellantis India

Stellantis currently operates three manufacturing facilities in India, located in Ranjangaon in Maharashtra and Thiruvallur and Hosur in Tamil Nadu. The group also has engineering and software operations in Bengaluru and an ICT presence in Hyderabad.

The company is targeting localisation levels of 90 per cent across Jeep and Citroën, subject to commercial and technical feasibility. It also plans to expand its domestic sales and service network, including through its Stellantis Brand House format in Tier-2, Tier-3 and Tier-4 markets where commercially viable.

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