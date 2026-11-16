CNG Price Hiked In Mumbai; Rises to Rs 91.50 Per Kg

Mumbai has faced yet another CNG price hike of the year. It has been hiked for the 8th time by Rs 11 from January 2026. The revised price stands at Rs 91.50 per kg, rising by Rs 1.50 per kg. Back in January, the CNG price was retailing at Rs 80.50 per kg. Moreover, this isn't the first hike of the month; it is the second hike within 15 days in November 2026. The prices 15 days earlier were Rs 90 per kg.

It can be assumed that the CNG price hike is the result of the Middle East crisis, which has affected international energy supplies and prices. Additionally, Mahanagar Gas Limited has blamed the shortage of domestic natural gas and the increasing cost of buying fuel.



But even after this, as of October, CNG continued to gain traction in the passenger vehicle segment, with its market share increasing to 24.59%, up from 23.11% in September 2026 and 23.20% in October 2025. The commercial vehicle segment, however, recorded a slight decline in CNG/LPG share to 11.31%, compared to 12.07% in the previous month and 12.09% in the same period last year.

In the three-wheeler segment, CNG/LPG accounted for 22.30% of the market, up from 21.92% in September, although it remained below the 31.78% share recorded in October 2025. Overall, the data indicates growing CNG adoption in passenger vehicles, while its share in commercial vehicles and three-wheelers remained mixed.