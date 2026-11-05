Denza Z9 GT Spied In India Ahead Of Debut

The Denza Z9 GT, BYD's premium-division high-performance shooting brake, has been spied in India days ahead of its official debut. The Z9 GT is set to be one of several new models from Denza’s global portfolio to debut in India on November 13. The Z9 GT was spied around Delhi-NCR.



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The Z9 GT is Denza’s flagship performance model, combining sleek proportions with the extended roofline of a shooting brake. The Z9 is long at over 5.1 metres, and sits on a sizeable 3,125 mm wheelbase. The cabin has room for five passengers and 495 litres of boot space, in addition to a frunk.



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The main focus, however, is on performance, with the Z9 GT packing in a trio of electric motors - one up front and two at the rear. The Z9 develops a combined 1,140 bhp and 1,210 Nm of torque and can hit 100 kmph in 2.7 seconds. Top speed stands at 269 kmph. The powertrain is paired with a 122 kWh battery that offers a claimed range of around 600 km.



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The Z9 GT will officially be unveiled in India on November 13 and is expected to be joined by Denza’s Toyota Vellfire-rivalling MPV, the D9.