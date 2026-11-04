EICMA 2026: CFMoto 550MT Revealed
- he new 526cc engine makes 51 bhp and 52 Nm
- The 550MT-X gets 21/18-inch wheels, 250mm ground clearance
- The standard 550MT gets 19/17-inch wheels, a 23-litre tank
At EICMA 2026, CFMoto has expanded its adventure motorcycle range with the unveiling of two new models, the 550MT and 550MT-X, both powered by an all-new 526cc parallel-twin engine which churns out 51 bhp at 8,500 rpm and 52 Nm of torque at 6,000rpm. Of the two, the 550MT-X is the more dirt-focused machine, while the standard 550MT is set up for road touring.
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CFMoto 550MT-X
The 550MT-X gets a dedicated off-road chassis, with a 21-inch front and 18-inch rear wheel setup. These are paired with dual-purpose tyres and fully adjustable KYB suspension, offering 230mm of travel at the front and 220mm at the rear. Ground clearance stands at 250mm.
The 550MT-X has a kerb weight of 183 kg, making it 3kg lighter than the 450MT despite the larger engine. It gets selectable power modes, a bi-directional quickshifter and an off-road mode that allows the rider to switch off traction control and rear-wheel ABS. Additionally, it gets a vertically mounted 6.2-inch display with connectivity options.
CFMoto 550MT
The standard 550MT takes a more road-focused approach. It gets a 19-inch front and 17-inch rear wheel combination, KYB suspension and touring-oriented ergonomics. It also has a two-piece seat, an adjustable seat height of 800-820mm and a larger 23-litre fuel tank.
Its electronics package is more extensive, with three riding modes, IMU-based cornering ABS and traction control, cruise control and a Rear Detection System. The 8-inch display supports Apple CarPlay, while it also gets a Smart Key system. A bi-directional quickshifter is standard, and CFMoto will also offer an electronic clutch system.
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CFMoto 550MT vs 550MT-X: What's different?
Although both motorcycles get the same engine and produce identical power and torque, their cycle parts and equipment reflect their different purposes. The 550MT-X gets larger off-road wheels, longer suspension travel, more ground clearance and a lighter, narrower setup. It also allows the rider to switch off rear ABS and traction control for off-road use.
The standard 550MT, meanwhile, gets smaller wheels, a larger fuel tank and more touring-friendly seating. Its electronics include cornering ABS, cruise control and rear detection, while the larger display and optional electronic clutch add to its touring setup.
New CFMoto 550 Platform
Alongside the two motorcycles, CFMoto also showcased its next-generation 550 platform, which pairs the new twin-cylinder engine with a lightweight aluminium frame. The architecture will support future motorcycles across different segments, starting with the SR family.
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