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EICMA 2026: Moto Guzzi Trip 500 Unveiled

car&bike Team
last published date : 4 November 2026, 15:31 IST
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EICMA 2026: Moto Guzzi Trip 500 Unveiled
Highlights
  • Made-in-India Moto Guzzi Trip 500 has parallel-twin engine
  • 47 bhp, 790 mm seat height and 180 kg kerb weight makes it accessible
  • India launch details not announced yet

Moto Guzzi has showcased its retro-inspired roadster, The Trip at the EICMA 2026 show in Milan. The Trip 500 is powered by a 500 cc parallel-twin, moving away from the brand’s traditional Guzzi transverse v-twin architecture, and is a combination of retro-inspired modern roadster styling with accessible mid-size performance and tech. The 2027 Moto Guzzi Trip 500 will be made in India, at the Piaggio Group’s Baramati factory, so could it be based on the Aprilia Tuono 457?

Moto Guzzi The Trip D m5

So far, there’s no clear indication to that question, because Moto Guzzi has not yet announced specifications it positions the motorcycle as an everyday companion and its 500 cc engine to be equally capable of longer weekend excursions. The Trip 500 is said to combine agile and engaging handling along with accessible performance. With a kerb weight of 180 kg and 790 mm seat height, it should make for an easy to ride motorcycle with 47 bhp on tap, yet offer entertainment when needed.

Moto Guzzi The Trip D m4

Key features include a 15-litre fuel tank, full LED headlight, a 3.6-inch circular TFT display with smartphone connectivity, and three ride modes. Like the Aprilia Tuono 457 Special Edition, a quickshifter is an optional accessory, and not standard, and even though officially The Trip 500 is said to be powered by a 500 cc parallel-twin engine, we won’t be surprised if it’s actually based on the Tuono 457.

Moto Guzzi Trip 500 Image Gallery

Moto Guzzi The Trip D m4
Moto Guzzi The Trip 500 m1
Moto Guzzi The Trip D 1920x1080
Moto Guzzi The Trip 500 m2
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