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EICMA 2026: Suzuki GSX-10R Reportedly Brings K5 Power and New Rider Aids

car&bike Team
last published date : 3 November 2026, 15:31 IST
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EICMA 2026: Suzuki GSX-10R Reportedly Brings K5 Power and New Rider Aids
Highlights
  • The GSX-10R is described as an upgraded GSX-8R with a K5-based engine
  • An aerodynamic fairing with winglets and a reported 53-degree lean angle point to track-day intent
  • Huge array of electronics

Suzuki’s reported GSX-10R could bring a new litre-class sportbike to the road, built around an engine based on the company’s K5 powerplant. Described as an upgraded GSX-8R, the bike is said to combine a very sporty riding position with a more accessible setup than the racier GSX-R1000. Its reported seat height is 810 mm, and the fuel tank holds 18 litres.

Suzuki GSX 10 R static

An aerodynamic fairing with winglets is expected to give the GSX-10R a sharper look and added aerodynamic support. It is also reported to manage a 53-degree lean angle, pointing to track-day capability alongside road use.

The electronics package is said to include Suzuki Drive Mode Selector Alpha (SDMS-α), bringing together the Drive Mode Selector and Smart TLRS Control. Other reported systems include traction control, a lift limiter, roll torque control, engine brake control, cruise control and an active speed limiter. Two new features are listed: Slide Control and Brake Hold Control.

Suzuki GSX 10 R engine

Reported standard equipment includes a quickshifter, launch control, an electronically controlled steering damper, cornering ABS and slope-dependent control. If these details are confirmed, the GSX-10R would pair K5-derived performance with a wide range of electronic aids and a riding position intended to be more accommodating than the GSX-R1000’s.

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