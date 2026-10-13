e-Sprinto G1 Electric Scooter Launched; Prices Start At Rs. 89,999

Electric two-wheeler manufacturer e-Sprinto has launched the company’s first family electric scooter, called the e-Sprinto G1, with prices starting at Rs. 89,999 (Ex-showroom). The G1 electric scooter is positioned as a family scooter for everyday mobility and has been launched with three battery options. The G1 with a 2.0 kW battery variant is priced at Rs. 89,999, the 2.5 kW variant at Rs. 94,999 and the 3.0 kW variant is priced at Rs. 99,999 (all prices Ex-showroom, Delhi).

The three variants come with claimed ranges of 80 km, 100 km and 130 km respectively. The scooter comes with three riding modes – Eco, City and Sport offering maximum speeds of 30 kmph, 40 kmph and 50 kmph. The G1 comes with 150 kg load carrying capacity, 12-inch tubeless tyres and 165 mm ground clearance. According to the company, the battery packs are IP67-rated and the G1 comes with a digital instrument console and combined braking system (CBS) with front and rear drum brakes.

e-Sprinto G1 Variant Claimed Range Price (Ex-showroom, Delhi) 2.0 kW 80 km Rs. 89,999 2.5 kW 100 km Rs. 94,999 3.0 kW 130 km Rs. 99,999

Navigation functionality is said to be available through an optional subscription plan, but the company has not announced prices for the subscription plan yet. Deliveries of the e-Sprito G1 will begin from January 2027, and the electric scooter will be initially available in north India, western India and south India. The e-Sprinto G1 will be offered in a choice of four colour options – Charcoal Black, Slate Grey, Horizon Blue and Pine Green.

According to e-Sprinto, the launch of the G1 electric scooter builds on the company’s experience in the B2B electric two-wheeler market, where more than 70,000 units are already running on Indian roads. The company has three manufacturing units with a combined annual production capacity of 1.5 lakh units.