e-Sprinto G1 Electric Scooter Launched; Prices Start At Rs. 89,999
- 2.0 kWh variant with claimed 80 km range priced at Rs. 89,999
- 2.5 kWh variant with claimed 100 km range priced at Rs. 94,999
- 3.0 kWh variant with claimed 130 km range priced at Rs. 99,999
Electric two-wheeler manufacturer e-Sprinto has launched the company’s first family electric scooter, called the e-Sprinto G1, with prices starting at Rs. 89,999 (Ex-showroom). The G1 electric scooter is positioned as a family scooter for everyday mobility and has been launched with three battery options. The G1 with a 2.0 kW battery variant is priced at Rs. 89,999, the 2.5 kW variant at Rs. 94,999 and the 3.0 kW variant is priced at Rs. 99,999 (all prices Ex-showroom, Delhi).
The three variants come with claimed ranges of 80 km, 100 km and 130 km respectively. The scooter comes with three riding modes – Eco, City and Sport offering maximum speeds of 30 kmph, 40 kmph and 50 kmph. The G1 comes with 150 kg load carrying capacity, 12-inch tubeless tyres and 165 mm ground clearance. According to the company, the battery packs are IP67-rated and the G1 comes with a digital instrument console and combined braking system (CBS) with front and rear drum brakes.
|e-Sprinto G1 Variant
|Claimed Range
|Price (Ex-showroom, Delhi)
|2.0 kW
|80 km
|Rs. 89,999
|2.5 kW
|100 km
|Rs. 94,999
|3.0 kW
|130 km
|Rs. 99,999
Navigation functionality is said to be available through an optional subscription plan, but the company has not announced prices for the subscription plan yet. Deliveries of the e-Sprito G1 will begin from January 2027, and the electric scooter will be initially available in north India, western India and south India. The e-Sprinto G1 will be offered in a choice of four colour options – Charcoal Black, Slate Grey, Horizon Blue and Pine Green.
According to e-Sprinto, the launch of the G1 electric scooter builds on the company’s experience in the B2B electric two-wheeler market, where more than 70,000 units are already running on Indian roads. The company has three manufacturing units with a combined annual production capacity of 1.5 lakh units.
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