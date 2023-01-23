Quick Links

Newly Added Used Cars

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2017 Mahindra XUV500 W10 FWD
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2017 Mahindra
XUV500 W10 FWD
  • 45,738 km
    • |
  • Diesel
    • |
  • Manual
2 Year Warranty Free
0
7.7
10
11.00 LakhEMI starts @ ₹24,636
Mahindra First Choice, Bank Street, New Delhi
2020 Maruti Suzuki Wagon R LXI CNG [2014-2019]
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2020 Maruti Suzuki
Wagon R LXI CNG [2014-2019]
  • 37,000 km
    • |
  • Petrol+CNG
    • |
  • Manual
2 Year Warranty Free
0
8.0
10
5.49 LakhEMI starts @ ₹12,293
Mahindra First Choice, Bank Street, New Delhi
2014 Skoda Octavia 2.0 Elegance TDI CR AT
2014 Skoda
Octavia 2.0 Elegance TDI CR AT
  • 90,000 km
    • |
  • Diesel
    • |
  • Automatic
1 Year Assistance Free
0
7.3
10
7.99 Lakh
Mahindra First Choice, Bank Street, New Delhi

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