FADA Sales October 2026: Vehicle Retail Falls 23.8% As Festive Demand Shifts To November
- Total vehicle retail stood at 31.72 lakh units, up 25.05 per cent over September
- Passenger vehicle retail declined by 14.23 per cent
- EV registrations reached around 3.55 lakh units
Vehicle retail in India recorded a sharp year-on-year decline in October 2026, but the numbers don't tell the whole story. According to the latest data released by the Federation of Automobile Dealers Associations (FADA), total vehicle registrations stood at 31.72 lakh units, down 23.8 per cent compared to October last year. However, retail sales were up 25.05 per cent over September, making it the second-best October on record.
According to FADA, the decline has a lot to do with the timing of the festive season. October 2025 had both Navratri and Diwali, along with a rush of purchases following the GST 2.0 rate cuts announced on September 22. This year, Navratri fell in October, but Dhanteras and Diwali moved to November. As a result, a huge chunk of festive purchases that would normally have reflected in October registrations is expected to show up in this month's numbers instead.
Two-wheelers and passenger vehicles see the biggest declines
Two-wheelers accounted for the largest share of October retail, with 23,21,419 units sold. However, registrations were down 28.35 per cent year-on-year, the steepest fall among the major vehicle categories. The segment did see a 29.67 per cent improvement over September.
The weakness was more pronounced in rural markets, where two-wheeler retail fell 33.97 per cent compared to October 2025. Urban markets recorded a smaller decline of 20.77 per cent. FADA attributes much of this difference to the timing of Diwali, with rural and festival-dependent purchases expected to spill over into November. Dealers have also reported localised rural pressure in areas affected by deficient rainfall and a weak kharif crop.
Passenger vehicle retail stood at 5,07,768 units, down 14.23 per cent year-on-year but up 18.86 per cent month-on-month. This was the third-best October on record for the segment. SUVs and new launches continued to support demand, while entry-level cars remained relatively subdued.
Commercial vehicles post record October
Not every segment saw a year-on-year decline. Commercial vehicle retail grew 2.29 per cent to 1,15,140 units, making it the best October on record. Sales were up 11.19 per cent over September, with demand for heavier vehicles doing much of the heavy lifting.
Three-wheeler retail also reached a new October high, with 1,41,420 units sold, up 3.97 per cent year-on-year. Around 63 per cent of the segment's sales were electric vehicles. Tractor retail grew 3.1 per cent to 79,285 units, while wheeled construction equipment recorded the strongest growth among the listed categories, rising 22.07 per cent to 7,434 units.
EV retail reaches a new high in October
Electric vehicle registrations were a particularly bright spot, touching 3.55 lakh units in October. This represents a 44.88 per cent increase over the same month last year, with overall EV penetration reaching around 11.5 per cent, compared to approximately 6 per cent a year ago.
FADA expects November retail to pick up
Dealers are entering November with a more positive outlook, largely because the main festive buying period falls within the month this year. In FADA's survey, 51.65 per cent of dealers expect sales to grow in November, while 34.71 per cent expect them to remain flat. The remaining 13.64 per cent anticipate a decline.
With Dhanteras falling on November 6 (today) and Diwali on November 8, FADA expects the festive rush to support registrations, particularly in rural markets and the two-wheeler segment. Dealers in northern India, which saw some of the sharper declines in October, are also reporting stronger expectations for November.
There are some concerns, though. Dealers continue to flag uneven underlying demand and the possibility of a slowdown after the festive season. Supply constraints and gaps in model availability could also affect sales.
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