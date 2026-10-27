Harley-Davidson Sprint 440 Spotted Undisguised Ahead Of Launch
- Gets traditional cruiser styling with forward-set footpegs
- Will be powered by the X440's 440cc engine
- India launch likely towards the end of 2026
The upcoming Harley-Davidson Sprint 440 has been spotted undisguised ahead of its expected global debut at EICMA 2026 in Milan on November 3. Based on the X440 platform developed with Hero MotoCorp, the new motorcycle adopts a traditional cruiser design rather than the roadster styling of the X440 and X440 T.
The latest spy shots reveal a long, low silhouette, with a teardrop-shaped fuel tank, swept-back handlebar and a scooped, single-piece seat. The footpegs appear to be positioned forward, suggesting a relaxed riding posture. A compact rear fender further adds to its cruiser proportions.
The Sprint 440 also gets blacked-out components and a redesigned exhaust canister with a metallic heat shield. Its circular TFT instrument console appears similar to the unit on the X440 range, although it is positioned centrally on the handlebar.
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While the motorcycle is expected to retain the X440's basic chassis architecture, it gets a revised rear subframe to accommodate the lower seat profile and different styling.
The Sprint 440 is expected to use the same 440cc, single-cylinder, air- and oil-cooled engine as the X440, producing 27 bhp and 38 Nm of torque. The engine is paired with a six-speed gearbox.
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Like the X440 range, the Sprint 440 will be manufactured in India by Hero MotoCorp. Following its expected unveiling at EICMA 2026, the motorcycle is likely to go on sale in India towards the end of the year.
The Sprint 440 will expand Harley-Davidson's entry-level range with a more conventional cruiser offering, using familiar mechanicals in a distinctly different package.
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