Harley-Davidson X350T Spied: X440T Downsized To 350cc
- The X350T will retain the X440T's styling and chassis
- The 349cc engine will qualify for the lower 18 per cent GST rate
- Expected to cost under Rs 2.40 lakh, against the X440T's Rs 2.86 lakh price
Harley-Davidson could soon have a smaller-capacity version of the X440 on sale in India. A new motorcycle, called X350T, has been spotted, and it looks pretty much like the X440T. The big change, as the name suggests, is expected to be a smaller 349cc engine.
From the spy images, there does not appear to be much to separate the X350T from the X440T. The styling and frame look to have been carried over, with the engine expected to be the main change.
The current X440 gets a 440cc, oil-cooled, single-cylinder engine. It makes 27 bhp at 6,000 rpm and 38 Nm at 4,000 rpm, and comes paired with a six-speed gearbox. The smaller 349cc engine will notice a slight drop in its output, while continuing with the same gearbox.
The X350T is also expected to retain the X440T's feature list. This includes ride-by-wire, Road and Rain ride modes, switchable rear ABS and traction control. All-LED lighting, a 3.5-inch TFT display and a USB charging port are likely to carry over as well.
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The Harley-Davidson X440T currently costs Rs 2.86 lakh, ex-showroom. The X350T could undercut it by a fair margin given the lower GST bracket, with an expected price of around Rs 2 lakh. For the uninitiated, since September 2025, motorcycles with engines below 350cc have been taxed at 18 per cent GST, while those above 350cc attract 40 per cent.
Several manufacturers have already reworked their engines to fall below this mark. Bajaj, for instance, has moved to 349cc engines for some of its models, including those sold under the KTM and Triumph brands. Hero MotoCorp, meanwhile, has continued with the 440cc engine for the Harley-Davidson X440 until now.
Image Source: Rushlane
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