Harley-Davidson X350T Unveiled At EICMA 2026, Gets Smaller 350cc Engine

Harley-Davidson has unveiled the X350T at EICMA 2026. The motorcycle follows the same design direction as the X440T but gets a smaller 350cc engine. It will sit alongside the X440T in the brand's lineup, offering a lower-displacement alternative.

The move is significant for the Indian market, as motorcycles with engine capacities of up to 350cc attract 18 per cent GST, compared with 40 per cent for those exceeding 350cc. This could help Harley-Davidson position the X350T at a lower price point than the X440T.



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Mechanically, the X350T gets a new 350cc, air-oil-cooled engine, although specific power and torque figures have not been disclosed. It employs upside-down (USD) forks. In terms of features, it gets multiple ride modes, switchable ABS and traction control. It also carries the digi-analogue instrument cluster that we have seen in the lower variants of the X440T.



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The X350T carries forward the flat-track-inspired styling with chequered graphics, giving it a distinct identity within the X-series lineup. However, its pricing and India launch details are yet to be announced.



The Harley-Davidson X440T is currently offered in India with a 440cc, single-cylinder, air-oil-cooled engine producing 27 bhp and 38 Nm of peak torque. It gets a six-speed gearbox, Road and Rain riding modes, switchable rear ABS and traction control. The X440T also features a 3.5-inch TFT instrument display and KYB USD front forks.