Honda Alpha Is Brand’s First Electric SUV For India; Debut On December 2

Honda will unveil the production-ready derivative of the 0 Alpha electric SUV concept on December 2, 2026. The announcement comes months after the carmaker began testing the electric SUV on Indian roads, with an India launch expected early next year. The production electric SUV will drop the ‘0’ from its name, being branded as the Honda Alpha when it hits the market.



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“Honda ALPHA represents our ambition to bring advanced electric mobility to our customers in India while delivering the quality, reliability and joy of driving that Honda is known for. With India serving as the global production base for this model in future, it is an important step in Honda’s electrification journey and reflects our strong commitment to the Indian market,” said Honda Cars India, President & CEO, Toshiyuki Yanagisawa in a statement.



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Based on images of the test mules, the Alpha is set to closely resemble the 0 Alpha concept, with much of the concept’s rather radical looks, replete with the upright fascia and rear section, tail lamps flanking the rear windscreen and a thick C-pillar. The bumper designs too have looked quite similar to the concept’s.



Honda 0 Alpha concept.

There is no confirmed word yet on the SUV’s technical specifications, though it is understood the 0 Alpha SUV will be bigger than the likes of the Hyundai Creta Electric and Maruti Suzuki E-Vitara. Battery options are likely to be in the 50 to 70 kWh range, with Honda targeting a real-world range of 400 to 500 km for the SUV.