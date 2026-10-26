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Hyundai Bayon Launch Highlights: Price, Specifications, Features, Details

car&bike Team
last published date : 26 October 2026, 11:05 IST
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Hyundai Bayon Launch Highlights: Price, Specifications, Features, Details
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Highlights
  • Hyundai to launch Bayon in India today
  • Bayon to get the same 1.5-litre NA petrol engine as the Creta

Hyundai is set to launch the Bayon in India today, October 26, 2026. The carmaker has been building up to the launch through a series of teasers, followed by an exterior reveal and a preview of the cabin. The Bayon is expected to slot between the Venue and Creta in Hyundai’s SUV line-up.

11:10 AM
Oct 26, 2026

Hyundai has already given us a close look at the Bayon’s exterior ahead of its launch.

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11:30 AM
Oct 26, 2026

The Bayon gets Hyundai’s familiar design language, with slim LED DRLs resembling a pair of eyes and twin LED projector headlamps positioned below. The front bumper features a fang-shaped silver element, while front and side parking sensors are also visible.

hyundai bayon revealed ahead of october 26 launch carandbike 3
11:55 AM
Oct 26, 2026

The Bayon’s muscular wheel arches stand out in profile, along with 17-inch alloy wheels. The glasshouse has similarities to the first-generation Creta, while the rear tail-lights echo the shape of the front LED DRLs.

hyundai bayon revealed ahead of october 26 launch carandbike 2
12:05 PM
Oct 26, 2026

Hyundai India MD Tarun Garg kicks off the event, saying the carmaker is on track to launch 26 new models by 2030.

Hyundai
12:09 PM
Oct 26, 2026

The Bayon is being produced at the brand's Chennai plant and will be made in both left-hand-drive and right-hand-drive configurations, former for exports.

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12:13 PM
Oct 26, 2026

On the sidelines of the Bayon launch, Hyundai has confirmed that a new compact electric SUV will launch in India before the end of the current financial year.

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12:23 PM
Oct 26, 2026

The Bayon will also be offered with CNG powertrain from January 2027.

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12:38 PM
Oct 26, 2026

Take a look at all the colour options offered.

Bayon Colours

12:46 PM
Oct 26, 2026

The width and ground clearance of the Bayon are both more than the Creta:

1810mm wide
4245mm long
2600mm wheelbase
1605mm tall
205mm ground clearance

Bayon Dimensions
12:54 PM
Oct 26, 2026

Hyundai claims the Bayon’s CVT variant delivers a maximum fuel efficiency of 18.6kmpl.


Bayon Fuel Efficiency

1:01 PM
Oct 26, 2026

The Bayon is powered by a 1.5 litre petrol engine which churns out 113.4 bhp and 143.8 Nm of torque. Transmission option includes 6-speed manual, IVT and CVT.

Bayon
1:04 PM
Oct 26, 2026

It is offered in seven trim levels including: HX 2, HX 3, HX3+, HX 5, HX 6, HX 8, HX 10.

Hyundai Bayon 1
1:10 PM
Oct 26, 2026

Hyundai has launched the Bayon in India at an ex-showroom starting price of Rs 10 lakh.

Bayon 1
1:15 PM
Oct 26, 2026

Take a look at interior of the Bayon

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Hyundai Bayon
Hyundai Bayon
*Expected Price
₹ 9 - 15 Lakh
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