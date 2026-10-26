Hyundai Bayon Launch Highlights: Price, Specifications, Features, Details
- Hyundai to launch Bayon in India today
- Bayon to get the same 1.5-litre NA petrol engine as the Creta
Hyundai is set to launch the Bayon in India today, October 26, 2026. The carmaker has been building up to the launch through a series of teasers, followed by an exterior reveal and a preview of the cabin. The Bayon is expected to slot between the Venue and Creta in Hyundai’s SUV line-up.
Hyundai has already given us a close look at the Bayon’s exterior ahead of its launch.
The Bayon gets Hyundai’s familiar design language, with slim LED DRLs resembling a pair of eyes and twin LED projector headlamps positioned below. The front bumper features a fang-shaped silver element, while front and side parking sensors are also visible.
The Bayon’s muscular wheel arches stand out in profile, along with 17-inch alloy wheels. The glasshouse has similarities to the first-generation Creta, while the rear tail-lights echo the shape of the front LED DRLs.
Hyundai India MD Tarun Garg kicks off the event, saying the carmaker is on track to launch 26 new models by 2030.
The Bayon is being produced at the brand's Chennai plant and will be made in both left-hand-drive and right-hand-drive configurations, former for exports.
On the sidelines of the Bayon launch, Hyundai has confirmed that a new compact electric SUV will launch in India before the end of the current financial year.
The Bayon will also be offered with CNG powertrain from January 2027.
Take a look at all the colour options offered.
The width and ground clearance of the Bayon are both more than the Creta:
1810mm wide
4245mm long
2600mm wheelbase
1605mm tall
205mm ground clearance
Hyundai claims the Bayon’s CVT variant delivers a maximum fuel efficiency of 18.6kmpl.
The Bayon is powered by a 1.5 litre petrol engine which churns out 113.4 bhp and 143.8 Nm of torque. Transmission option includes 6-speed manual, IVT and CVT.
It is offered in seven trim levels including: HX 2, HX 3, HX3+, HX 5, HX 6, HX 8, HX 10.
Hyundai has launched the Bayon in India at an ex-showroom starting price of Rs 10 lakh.
Take a look at interior of the Bayon
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