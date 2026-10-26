Hyundai Bayon Launched In India; Prices Start From Rs 10 Lakh
- Available in seven trim levels - HX2, HX3, HX3+, HX5, HX6, HX8 and HX10
- 1.5 NA petrol offered with 6-speed manual or CVT
- Top variants get Level 2 ADAS, panoramic sunroof and more
Hyundai has launched the all-new Bayon SUV in India with prices starting from Rs 10 lakh (ex-showroom). Positioned between the popular Creta and the Venue, the Bayon is Hyundai’s second SUV in the five-seat compact SUV segment, with a look designed to reinforce its market position.
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In terms of looks, the Bayon follows Hyundai’s latest design direction with a layered fascia, split headlamp setup and sharp cuts and creases along the body. Overall, the SUV gets an edgier design compared to the Venue and Creta.
Inside, the cabin features some typical Hyundai elements, including the curved display atop the dashboard housing the digital instrument cluster and central touchscreen on the top models. The dashboard shares design elements with the new i20 unveiled overseas,, including the centre console layout featuring vertically oriented air-con vents flanking touch-sensitive air-con controls.
The Bayon follows Hyundai’s new variant naming format and is offered in seven trim levels - HX2, HX3, HX3+, HX5, HX6, HX8 and HX10.
On the feature front, all variants come with six airbags, ESC, hill start assist, stability control, LED projector headlamps, driver seat height adjustment, electrically adjustable wing mirrors and rear AC vents as standard. Top models, meanwhile, pack in kit such as a panoramic sunroof, dual 12.3-inch screens for the instrument cluster, and central touchscreen, powered driver seats, ventilated front seats, 360-degree cameras, ambient lighting and Level 2 advanced driver assistance systems.
Moving to the mechanicals, the Bayon is offered solely with Hyundai’s tried-and-tested 1.5 naturally aspirated petrol engine, also used by the Creta and the Verna. The unit produces 114 bhp and 144 Nm of peak torque and is paired with a 6-speed manual gearbox as standard. A CVT option is available from the HX5 trim onwards. Hyundai says that the CVT gets a unique ‘Dash Boost’ mode that ensures peak power is available in case a quick overtake is required.
Hyundai claims a fuel efficiency of 18.6 kmpl for the Bayon CVT and 17.2 kmpl for the manual.
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