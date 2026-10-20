Hyundai Bayon Rear Seat, Panoramic Sunroof Revealed In New Image
- Hyundai Bayon will measure over 4.2 metres in length.
- Latest visual confirms powered driver's seat, Bose audio system.
- Bayon to be launched in India on October 26.
Ahead of its launch on October 26, Hyundai has released a new picture of its Bayon compact SUV, which provides the first glimpse of the SUV's rear seat, as well as a handful of features not seen previously. The latest image, posted by Hyundai India on its social media channels, promises the Bayon will offer ‘space to stretch’, hinting at how the company's latest offering will address what is possibly the biggest pain point with the smaller sub-four-metre Hyundai Venue: rear seat space.
Also Read: Hyundai Bayon Revealed In First Official Pictures
Hyundai Bayon To Offer Better Interior Space Than Venue?
While it's impossible to tell how different the Bayon's rear seat is compared to the Venue's at this point, what we know for certain is the Bayon is well over 200 mm longer than the Venue (at over 4,200 mm), and will also benefit from a longer wheelbase, which should help liberate extra rear seat space.
Visible in the image is a prominent centre tunnel, which may eat into foot space for the third (middle) passenger, and adjustable headrests only for the outboard seats. A closer look reveals the presence of a powered driver's seat and a Bose sound system, just like on the smaller Hyundai Venue.
Another important feature confirmed in this picture is the SUV's panoramic sunroof, something that isn't available on the Venue.
Also Read: Hyundai Bayon vs Hyundai Venue: Specifications Compared
Hyundai Bayon: What we know so far
The Bayon's cabin appears identical to the new-generation i20 hatchback revealed a few months ago, also featuring the same curved panoramic display with twin 12.3-inch screens.
At launch, the Bayon will have a 1.5-litre, naturally-aspirated petrol engine developing 113 bhp and 144 Nm of torque, and will be available with a manual gearbox as well a a CVT automatic.
The Bayon will slot in between the Venue and Creta in Hyundai India's portfolio, with prices expected to range from Rs 9.5 lakh to Rs 15 lakh (ex-showroom).
Related News
Latest Cars
- Volvo
EX90Ex-Showroom Price₹ 1.26 Crore
- Mercedes-Maybach
S-ClassEx-Showroom Price₹ 3.35 Crore
- Tata
AerisEx-Showroom Price₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- BMW
7 SeriesEx-Showroom Price₹ 1.95 Crore
- BMW
i5 LWBEx-Showroom Price₹ 79.6 Lakh
- Kia
SorentoEx-Showroom Price₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- MG
Hector Tomahawk EVEx-Showroom Price₹ 19.5 - 24 Lakh
- MG
Hector Tomahawk PHEVEx-Showroom Price₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- BMW
X1 LWBEx-Showroom Price₹ 49.9 Lakh
- Toyota
HiluxEx-Showroom Price₹ 31.99 - 36.89 Lakh
Upcoming Cars
- Volvo EX 60Expected Price₹ 70 - 75 LakhLaunched Date: 2026-10-20
- Xiaomi SU7Expected Price₹ 48 - 50 LakhLaunched Date: 2026-10-21
- Kia EV2Expected Price₹ 9 - 12 LakhLaunched Date: 2026-10-23
- Renault ArkanaExpected Price₹ 18 - 20 LakhLaunched Date: 2026-10-26
- BYD SeagullExpected Price₹ 10 LakhLaunched Date: 2026-10-28
- Renault New KwidExpected Price₹ 9 - 15 LakhLaunched Date: 2026-10-31
- Skoda KamiqExpected Price₹ 12 - 18 LakhLaunched Date: 2026-11-05
- Audi Q6 E-TronExpected Price₹ 65 - 75 LakhLaunched Date: 2026-11-09
- Mahindra BE.05Expected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-12
- Citroen New AircrossExpected Price₹ 11 - 20 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- Jeep AvengerExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- Skoda New SuperbExpected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- MG 4 EVExpected Price₹ 27 - 32 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- Kia EV4Expected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- MG 7Expected Price₹ 24 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- BYD XiaExpected Price₹ 30 - 40 LakhLaunched Date: 2026-11-19
- Toyota bZ4XExpected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2026-11-19
- VinFast VF3Expected Price₹ 12 - 14 LakhLaunched Date: 2026-11-23
- Citroen New C5 AircrossExpected Price₹ 30 - 32 LakhLaunched Date: 2026-11-24
- Nissan Small Electric SUVExpected Price₹ 12 - 18 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Audi New A6Expected Price₹ 69 - 80 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Mahindra Scorpio XExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Mercedes-Benz GLC EVExpected Price₹ 60 - 70 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Volkswagen TeraExpected Price₹ 25 - 40 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- VinFast Limo GreenExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Jeep Recon ElectricExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Volvo XC70Expected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Lexus SportExpected Price₹ 70 - 80 LakhLaunched Date: 2026-11-27
- Mahindra Thar eExpected Price₹ 9 - 12 LakhLaunched Date: 2026-11-28
- Tesla Model 3Expected Price₹ 75 - 90 LakhLaunched Date: 2026-12-01
- Mercedes-Benz GLB EVExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-08
- Hyundai Ioniq 6Expected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2026-12-15
- Jaguar 00 EVExpected Price₹ 44 - 50 LakhLaunched Date: 2026-12-16
- Kia EV5Expected Price₹ 55 - 57 LakhLaunched Date: 2026-12-18
- Fisker OceanExpected Price₹ 50 - 80 LakhLaunched Date: 2026-12-21
- Jeep Grand WagoneerExpected Price₹ 65 - 70 LakhLaunched Date: 2026-12-22
- MG Marvel XExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-22
- Mahindra XUV900Expected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-23
- Renault KardianExpected Price₹ 10 - 12 LakhLaunched Date: 2026-12-23
- Skoda ElroqExpected Price₹ 8 - 9 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- BYD Seal UExpected Price₹ 45 - 50 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- Tesla CybertruckExpected Price₹ 50 - 70 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- Toyota New FortunerExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-01-06
- Renault BorealExpected Price₹ 18 - 25 LakhLaunched Date: 2027-01-11
- Genesis GV 80Expected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-01-15
- Renault 4 Savane 4X4 EVExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2027-01-19
- Audi New Q5Expected Price₹ 70 Lakh - 1 CroreLaunched Date: 2027-01-26
- BMW iX3Expected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2027-02-18
- Toyota C-HR+ ElectricExpected Price₹ 25 - 35 LakhLaunched Date: 2027-02-24
- Mahindra BE.07Expected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-03-19
- Renault BridgerExpected Price₹ 6 - 10 LakhLaunched Date: 2027-04-08
- Tata AvinyaExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-04-14
- Mahindra Scorpio LifestylerExpected Price₹ 19.79 - 23 LakhLaunched Date: 2027-04-19
- Kia New SonetExpected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2027-04-20
- Skoda PeaqExpected Price₹ 75 - 80 LakhLaunched Date: 2027-04-22
- Skoda Enyaq iVExpected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2027-05-13
- Mahindra Vision TExpected Price₹ 12 - 20 LakhLaunched Date: 2027-05-20
- Xiaomi YU7Expected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2027-05-21
- Leapmotor C10Expected Price₹ 15 - 22 LakhLaunched Date: 2027-05-26
- Genesis GV 90Expected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-05-27
- Maruti Suzuki Wagon R ElectricExpected Price₹ 8.5 - 10 LakhLaunched Date: 2027-05-27
- Hyundai All Electric Micro SUVExpected Price₹ 10 - 15 LakhLaunched Date: 2027-05-28
- Renault Kwid EVExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-06-11
- Hyundai MPVExpected Price₹ 11 - 21 LakhLaunched Date: 2027-06-15
- Renault BigsterExpected Price₹ 13 - 18 LakhLaunched Date: 2027-06-17
- Jeep New CompassExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-06-18
- Lexus New LBXExpected Price₹ 40 LakhLaunched Date: 2027-06-23
- Leapmotor New T03 2026Expected Price₹ 8 - 12 LakhLaunched Date: 2027-06-28
- Hyundai PalisadeExpected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2027-07-14
- BMW New 7 SeriesExpected Price₹ 1.8 - 2.32 CroreLaunched Date: 2027-07-31
- Lexus RZ ElectricExpected Price₹ 3 - 3.5 CroreLaunched Date: 2027-08-05
- Hyundai New TucsonExpected Price₹ 25 - 35 LakhLaunched Date: 2027-08-10
- Nissan New TerranoExpected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2027-08-15
- Tesla Model XExpected Price₹ 1 - 1.5 CroreLaunched Date: 2027-08-26
- Mahindra Vision XExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-08-27
- VinFast VF9Expected Price₹ 65 - 68 LakhLaunched Date: 2027-09-18
- Tesla Model SExpected Price₹ 1.5 - 2 CroreLaunched Date: 2027-09-23
- Leapmotor B10Expected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2027-09-23
- Genesis GV 60Expected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-09-24
- Mahindra Vision SExpected Price₹ 9.5 - 16 LakhLaunched Date: 2027-09-25
- BYD Atto 2 EVExpected Price₹ 40 - 45 LakhLaunched Date: 2027-09-27
- Nissan JukeExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-09-28
- BMW 4 SeriesExpected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2027-09-28
- Audi New A5Expected Price₹ 20 - 60 LakhLaunched Date: 2027-09-29
- MG Starlight 560Expected Price₹ 21 - 25 LakhLaunched Date: 2027-09-30
- BYD Denza Z9Expected Price₹ 1.8 - 2 CroreLaunched Date: 2027-10-21
- Volkswagen ID CrossExpected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-10-23
- BMW New M3Expected Price₹ 70 - 80 LakhLaunched Date: 2027-10-24
- Honda Zero AlphaExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-10-29
- Hyundai New i20Expected Price₹ 8 - 14 LakhLaunched Date: 2027-11-14
- BYD Denza D9Expected Price₹ 90 Lakh - 1 CroreLaunched Date: 2027-12-16
- MG ZS HEVExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-12-20
- MG HS PHEVExpected Price₹ 23 - 28 LakhLaunched Date: 2027-12-20
- Mahindra Vision SXTExpected Price₹ 1.3 - 2 CroreLaunched Date: 2028-08-28
- Hyundai NexoExpected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2028-09-24
- Skoda Vision O conceptExpected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2031-09-25
Latest News
- News
- Expert Review
- Hyundai Bayon Rear Seat, Panoramic Sunroof Revealed In New ImageWith over 200 mm of added length, the Bayon is likely to offer better rear seat space than the smaller and more affordable Venue subcompact SUV.1 min read
- Hero Xtreme 250R Gets Frequency Selective Damping (FSD): What is It?The 2027 Hero Xtreme 250R boasts of segment-first Frequency Selective Damping, or FSD. What is FSD, and how does it work? Here’s a quick explainer.1 min read
- Sarthak Mahajan | Oct 20, 2026Renault Duster Hybrid vs Maruti Suzuki Grand Vitara Hybrid vs Toyota Urban Cruiser Hyryder Hybrid: Specifications ComparedThe Renault Duster Hybrid claims a fuel efficiency of 29km/l, the highest among the three SUVs.5 mins read
- Updated Hero Xtreme 250R: What’s New?The Hero Xtreme 250R gets a thorough update with a price tag of Rs. 1.98 lakh (Ex-showroom). Here’s a look at all the updates.1 min read
- Axor Agera Full-Face Helmet LaunchedPriced under Rs. 10,000, the new helmet features an aerodynamic spoiler, integrated rear exhaust vent and a range of safety-focused features.1 min read
- car&bike Team | Oct 19, 20262027 Kawasaki Z1100 Launched In India At Rs 12.79 LakhThe new flagship naturally aspirated Supernaked motorcycle gets a 1,099cc inline-four engine, a six-axis IMU and a comprehensive suite of electronic rider aids.1 min read