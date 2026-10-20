Hyundai Bayon Rear Seat, Panoramic Sunroof Revealed In New Image

Ahead of its launch on October 26, Hyundai has released a new picture of its Bayon compact SUV, which provides the first glimpse of the SUV's rear seat, as well as a handful of features not seen previously. The latest image, posted by Hyundai India on its social media channels, promises the Bayon will offer ‘space to stretch’, hinting at how the company's latest offering will address what is possibly the biggest pain point with the smaller sub-four-metre Hyundai Venue: rear seat space.

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Hyundai Bayon To Offer Better Interior Space Than Venue?

While it's impossible to tell how different the Bayon's rear seat is compared to the Venue's at this point, what we know for certain is the Bayon is well over 200 mm longer than the Venue (at over 4,200 mm), and will also benefit from a longer wheelbase, which should help liberate extra rear seat space.

Visible in the image is a prominent centre tunnel, which may eat into foot space for the third (middle) passenger, and adjustable headrests only for the outboard seats. A closer look reveals the presence of a powered driver's seat and a Bose sound system, just like on the smaller Hyundai Venue.

Another important feature confirmed in this picture is the SUV's panoramic sunroof, something that isn't available on the Venue.

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Hyundai Bayon: What we know so far

The Bayon's cabin appears identical to the new-generation i20 hatchback revealed a few months ago, also featuring the same curved panoramic display with twin 12.3-inch screens.

At launch, the Bayon will have a 1.5-litre, naturally-aspirated petrol engine developing 113 bhp and 144 Nm of torque, and will be available with a manual gearbox as well a a CVT automatic.

The Bayon will slot in between the Venue and Creta in Hyundai India's portfolio, with prices expected to range from Rs 9.5 lakh to Rs 15 lakh (ex-showroom).