Hyundai Mercury Concept Makes Global Debut; Production Model Slated For 2027
- Hyundai Mercury Concept makes its global design debut at Auto Guangzhou 2026.
- It is positioned as a B-segment premium smart SUV and the entry-level model in the Ioniq range.
- The production version is scheduled to launch in 2027.
Hyundai Motor has introduced the Mercury Concept at Auto Guangzhou 2026 in China, marking the concept SUV's global design debut. Developed specifically for the Chinese market, the Mercury is positioned as a B-segment premium smart SUV and will serve as the most accessible model in the company's Ioniq electric vehicle lineup. Its production version is scheduled to launch in 2027.
Hyundai Mercury Concept: Design
Named after the planet Mercury, the concept draws inspiration from its swift orbit. Its exterior features a low-slung front end with a shark-nose design, an aggressively raked windscreen and signature edge DRLs, which have also been seen on Hyundai's latest models. It also gets an illuminated Hyundai logo at the front and an 'Ioniq' badge at the rear.
Other design highlights include an integrated rear spoiler, hidden 'M' emblem details and a Citrine Neon yellow-green paint finish. The concept appears close to its production form, with Hyundai confirming 2027 as the planned production year.
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Hyundai Mercury Concept: Features And Technology
The Mercury Concept has been developed by Hyundai's Chinese design and engineering team. It gets a Zhuoyu Level 2++ Advanced Driver Assistance System (ADAS), along with a smart cockpit powered by ByteDance's Doubao AI model.
The technology package has been developed around Chinese traffic conditions and customer preferences. Hyundai has also confirmed plans for a battery-swapping version of the SUV through its partnership with Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL).
Hyundai Ioniq Roadmap For China
Alongside the Mercury Concept, Hyundai also showcased the Earth Concept and Ioniq V at Auto Guangzhou 2026. The automaker's roadmap for China includes the Mercury-based production model and the Ioniq V extended-range electric vehicle (EREV), both scheduled to arrive in 2027.
The production version of the Earth Concept is scheduled to arrive in 2028, followed by two additional new energy vehicle models in 2029.
Hyundai's showcase also includes the next-generation Palisade, Ioniq 5 N and Elantra N. The exhibition is being held from November 27 to December 6, 2026, in Guangzhou, China.
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