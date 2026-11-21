Hyundai Neira Electric MPV Interior Revealed
- Features include a panoramic sunroof, ventilated seats, a 360-degree camera and more
- Also gets twin 12.3-inch displays
- Powertrain details remain under wraps
Just days after revealing its exterior, Hyundai has taken the wraps off the interior of the Neira electric MPV in Indonesia. Based on the Kia Carens Clavis EV, the Neira doesn't stray far from its Kia sibling inside either, with most of the dashboard layout and equipment carried over. In fact, barring the Hyundai logo treatment on the steering wheel, there is little to distinguish the two cabins.
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In typical Hyundai-Kia fashion, the Neira gets a black-and-off-white interior theme. It further features a 12.3-inch digital instrument cluster and a matching 12.3-inch touchscreen infotainment system sitting in a single panel. The latter supports wireless Android Auto and Apple CarPlay.
The equipment list further includes a 360-degree camera with blind-spot monitoring, an auto-dimming inside rearview mirror, vehicle-to-load (V2L) charging and connected car technology. Other notable features include ventilated front seats, a panoramic sunroof, an eight-speaker Bose sound system and automatic climate control.
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The exterior, meanwhile, remains close to the prototype shown earlier. The Carens Clavis-inspired in sight is hard to miss, although Hyundai has made a few changes to give the Neira its own identity. These include a black-finished textured panel between the headlamps, redesigned bumpers with chunkier faux skid plate elements and new alloy wheel designs. The headlamps, tail lamps and overall proportions, however, remain largely unchanged from the Kia sibling.
Hyundai hasn't revealed the Neira's powertrain specifications yet. However, we expect it to share it with the Carens Clavis EV, which is offered with 42 kWh and 51.4 kWh battery packs. Both versions run on a front-mounted electric motor producing 255 Nm of torque. Power output is rated at 132 bhp with the smaller battery and 169 bhp with the larger unit.
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