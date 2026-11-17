Hyundai has shared the first images of the production-ready Neira electric MPV ahead of its public debut at Gaikindo Auto Week 2026 on November 20. The MPV, based on the Kia Carens Clavis EV, was first showcased as a prototype in July at the GIIAS 2026.

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In terms of styling, the Neira looks no different from the prototype unveiled months ago, with the Carens Clavis-inspired design still very evident. Changes to its Kia sibling include a black-finished textured grille panel between the headlamps, redesigned bumpers with chunkier faux skid plate elements and new alloy wheel designs. The headlights, tail lamps and overall proportions, meanwhile, remain unmistakably Carens Clavis.



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The cabin for the EV is yet to be unveiled, though here too we could expect minimal changes between the two MPVs, including retaining the twin 12.3-inch screens atop the dashboard and a high-set central floor console with storage cubbies and some switchgear. On the feature front, Hyundai has confirmed blind spot monitoring and BlueLink connected tech for now, though we expect more to be confirmed at the time of its public unveiling.



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Powertrain details also remain under wraps, though these could also be shared with the Clavis EV. The Clavis EV is offered with either a 42 kWh or 51.4 kWh battery option paired with a front-axle-mounted electric motor good for 255 Nm of peak torque. Depending on the battery pack, the motor either develops 132 bhp or 169 bhp.