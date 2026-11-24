Hyundai To Hike Car Prices By Up To Rs 8,000 From December 1
- Price hike of up to Rs 8,000 across select models and variants.
- Revised prices will come into effect from December 1, 2026.
- Maruti Suzuki and Tata Motors Passenger Vehicles have also announced price hikes.
Hyundai Motor India has announced a price hike across select models and variants of its vehicle lineup, effective December 1, 2026. The price increase will vary depending on the model and trim, with a maximum revision of Rs 8,000. Like other automakers, Hyundai has attributed the increase to rising input costs.
The brand stated, "The company has planned a minor price increase effective December 1, 2026, across select models and trims of its vehicle lineup. The extent of the price increase will vary depending on the model and trim and shall be up to a maximum of Rs 8,000. The decision has been necessitated primarily on account of the steep increase in input costs."
The company has not yet specified the revised prices for individual models and variants. Hyundai's announcement comes shortly after similar price revisions by other major carmakers in India.
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Tata Motors Passenger Vehicles has announced an average price increase of 0.5% across its entire passenger vehicle portfolio, including internal combustion engine (ICE) and electric vehicles (EVs). The revised prices will come into effect from December 1, 2026, with the extent of the hike varying across models and variants.
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Meanwhile, Maruti Suzuki India has announced a price hike with a volume-weighted average increase of 0.31% across select models, effective November 22, 2026.
All three manufacturers have cited rising input costs as the primary reason behind their respective price revisions. However, the extent of the increase differs across their portfolios, with Hyundai specifying a maximum hike of Rs 8,000 and Tata Motors announcing an average increase of 0.5%.
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