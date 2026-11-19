India-Made Honda Rebel 500 Launched At Rs 4.50 Lakh
Highlights
- Rs 62,000 cheaper than its 2025 CBU price
- E-Clutch variant priced at Rs 4.90 lakh (ex-showroom)
- Bookings open for Rs 5,000 across the country
The India-made Honda Rebel 500 has been launched at Rs 4.50 lakh (ex-showroom), which is Rs 62,000 lower than its price when it was introduced as a CBU import in 2025. The locally manufactured model is also available with an e-Clutch system, priced at Rs 4.90 lakh. For comparison, the single-cylinder Rebel 300 costs Rs 2.22 lakh, making the Rebel 500 considerably more expensive by Rs 2.68 lakh. Bookings are now open for a token amount of Rs 5,000, while deliveries are expected to begin around March 2027.
This is a developing story; please stay tuned for more details.
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