The India-made Honda Rebel 500 has been launched at Rs 4.50 lakh (ex-showroom), which is Rs 62,000 lower than its price when it was introduced as a CBU import in 2025. The locally manufactured model is also available with an e-Clutch system, priced at Rs 4.90 lakh. For comparison, the single-cylinder Rebel 300 costs Rs 2.22 lakh, making the Rebel 500 considerably more expensive by Rs 2.68 lakh. Bookings are now open for a token amount of Rs 5,000, while deliveries are expected to begin around March 2027.



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