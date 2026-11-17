Indian Cricket Star Shivam Dube Takes Delivery Of Mahindra XEV 9S Electric SUV
- Shivam Dube takes delivery of the Mahindra XEV 9S.
- Gets the top-of-the-line Pack Three variant.
- Offers a claimed range of up to 679 km with the 79kWh battery.
Indian cricketer Shivam Dube has taken delivery of his new Mahindra XEV 9S. A video of Dube taking delivery of his Mahindra XEV 9S has been posted on social media. It appears he opted for the top-of-the-line Pack Three variant, which is priced at Rs 27.85 lakh (ex-showroom) and features a 79 kWh battery pack offering a claimed range of up to 679 km.
Dube represents the national team across limited-overs formats. He is a left-handed batter and a right-arm medium-pace bowler. Dube has also featured in the Indian Premier League (IPL), representing Chennai Super Kings (CSK). He is primarily known for his role as a middle-order batter and his ability to contribute with the ball.
The XEV 9S' 79 kWh battery pack is paired with a motor producing 286bhp and 380Nm of torque. It supports up to 180kW DC fast charging and can be charged from 20 to 80 per cent in around 20 minutes.
On the feature front, the triple-screen setup is available across the range. It is powered by the Snapdragon 8295 chipset, which supports wireless Android Auto and Apple CarPlay. For connectivity, it also gets 5G support.
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Furthermore, the 12.3-inch passenger display comes with pre-installed OTT and other applications. For added convenience, the XEV 9S also gets an in-car camera that can be used for video calls, recording videos and taking photos.
The Pack Three variant gets Mahindra’s Vision X augmented-reality head-up display, which projects coloured navigation and driving guides onto the windscreen.
For safety, the SUV gets 360-degree cameras, front parking sensors and Level 2 Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). The range-topping model also gets Level 2+ ADAS, featuring Lane Keep Assist, Blind Spot Detection, Front and Rear Cross-Traffic Alert, and an Auto Parking function.
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