logo
Select City

Jawa 42 Bobber All Stars Edition Launched At Rs 2.09 Lakh

car&bike Team
car&bike Team
1 min read
Sep 08, 2026, 12:41 PM
Follow us on
Jawa 42 Bobber All Stars Edition Launched At Rs 2.09 Lakh
Highlights
  • Jawa 42 Bobber All Stars priced from Rs 2.09 lakh
  • Available in five colour options, with prices going up to Rs 2.20 lakh
  • Powered by 334cc engine producing 29.5bhp and 30Nm

Classic Legends has extended its All Stars Edition theme to the Jawa 42 Bobber, following its introduction on the 42 FJ last month. Unveiled by Anand Mahindra at the Global Chess League 2026, the special edition is priced from Rs 2.09 lakh (ex-showroom, Delhi).

The All Stars Edition is primarily a cosmetic update, with the Bobber retaining its existing mechanical package. The motorcycle is available in five colour options, with prices varying between Rs 2.09 lakh and Rs 2.20 lakh depending on the chosen finish.

Also Read: Jawa 42 FJ Gets New All Stars Editions, Prices Start at Rs 2.02 Lakh

Jawa 42 Bobber All Stars Edition launched India carandbike 2

There are no changes to the powertrain. The 42 Bobber continues with its 334cc, liquid-cooled, single-cylinder engine, producing 29.9 hp at 7,500 rpm and 30 Nm at 5,500 rpm.

The engine continues to be paired with a six-speed gearbox, while the motorcycle retains its characteristic low-slung bobber styling and single-seat layout.

With the All Stars treatment now available on both the Jawa 42 FJ and 42 Bobber, Classic Legends is expanding the special-edition theme across its modern Jawa range. For buyers, the Bobber's appeal here is primarily the exclusive colour options rather than any change to its performance or equipment.

# Jawa 42 Bobber All Stars# Jawa 42 Bobber# Jawa Bobber Bike# Jawa Classic Legends# Jawa bikes# Jawa Motorcycles# Bikes# carandbike daily# Two Wheelers
AD

Learn more about

JAWA 42 Bobber
Rating Icon
7.1/10
JAWA 42 Bobber
Variants
Images
Colors
*Ex-Showroom Price
₹ 1.94 - 2.17 Lakh
Check On-Road Price
View 42 Bobber Specifications
View 42 Bobber Features
AD

Popular Models

  • JAWA 42
    JAWA
    42
    Ex-Showroom Price
    ₹ 1.59 - 1.85 Lakh
  • JAWA Perak
    JAWA
    Perak
    Ex-Showroom Price
    ₹ 2.01 Lakh
  • JAWA 42 Bobber
    JAWA
    42 Bobber
    Ex-Showroom Price
    ₹ 1.94 - 2.17 Lakh
  • JAWA 350
    JAWA
    350
    Ex-Showroom Price
    ₹ 1.83 - 2.12 Lakh
  • JAWA 42 FJ
    JAWA
    42 FJ
    Ex-Showroom Price
    ₹ 1.84 - 2.04 Lakh

Latest Cars

AD

Upcoming Cars

Explore Other Topics
Trending NewsCar NewsElectric Car NewsBike NewsComparisonsMotorsportsUpcoming Car News
AD
AD

Latest News

View All
  • Home
  • News
  • Jawa 42 Bobber All Stars Edition Launched At Rs 2.09 Lakh