Jeep To Launch Toyota Hilux Rival In India By 2030

Jeep is expected to take on the Toyota Hilux in India by 2030, with the Gladiator likely to be the brand’s contender in the premium pickup segment. The move will be part of Stellantis’ “FaSTLAne 2030” roadmap, under which Jeep and Citroen will introduce 12 new or updated products in India over the next three years, including seven all-new models and five major upgrades. The first launch under this plan is slated for the second quarter of 2027 (April to June).

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Jeep India hasn’t introduced a new model or facelift in several years, with the Compass, Meridian and Wrangler continuing to form the core of its lineup. FaSTLAne 2030 could be the shot in the arm the brand needs to turn the tide and and get buyers back through its doors.

Jeep Gladiator: What To Expect If It Comes Here

Jeep could have an interesting proposition on its hands if it brings the Gladiator to India. Unlike the SUVs that currently make up its lineup here, the Gladiator is a proper pickup truck, combining the Wrangler’s off-road-focused characteristics with an open cargo bed.

There is no confirmed India launch or India-specific specification to go by yet. But the international-spec Gladiator gives us a fair idea of what the pickup could bring if Jeep decides to introduce it here. It follows the familiar Jeep design language, with the signature seven-slot grille and an upright front end.

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Inside, the Gladiator gets a 12.3-inch touchscreen running Jeep’s Uconnect 5 infotainment system, with wireless Apple CarPlay and Android Auto. Available equipment includes navigation with off-road trail guides, up to seven USB ports and a 115V AC power outlet. Depending on the variant, it also comes with additional driver assistance features (ADAS) such as forward collision warning, adaptive cruise control and blind-spot monitoring.

Globally, the Gladiator is powered by a 3.6-litre V6 petrol engine producing 285 bhp and 353 Nm of torque. It is offered with a six-speed manual gearbox and an eight-speed automatic.