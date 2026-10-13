Jeep Wrangler Whitecap Edition Priced At Rs 73.55 Lakh, Sold Out

Jeep has launched the Wrangler Whitecap Edition in India at Rs 73.55 lakh (ex-showroom). This makes it a premium of Rs 1.25 lakh over the Wrangler Rubicon on which it is based. The special edition was offered in a limited run of 25 units in the country, all of which have now been sold. Globally, Jeep made 250 units of the Wrangler Whitecap Edition available.

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Jeep Wrangler Whitecap Edition: Exterior

The Wrangler Whitecap Edition is available exclusively in the bright-green Mojito shade, paired with a white roof. The white treatment is also seen on the grille surround. Other additions include ‘1941’ decals along the sides, body-coloured fenders and a white ‘4 Wheel Drive’ sticker on the tailgate.

Jeep Wrangler Whitecap Edition: Interior And Features

Inside, the Whitecap Edition gets a built-in dashcam and reinforced grab handles. The rest of the cabin equipment is carried over from the Wrangler Rubicon. This includes a 12.3-inch touchscreen infotainment system, an eight-speaker Alpine sound system with a subwoofer and 12-way powered front seats. The special edition otherwise retains the familiar cabin and equipment package of the standard Rubicon.

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Jeep Wrangler Whitecap Edition: Engine

There are no mechanical changes to the Whitecap Edition. It runs on the same 2.0-litre, four-cylinder turbo-petrol engine as the Wrangler Rubicon, producing 266 bhp and 400 Nm of torque. The engine is paired with an eight-speed automatic transmission. The SUV also retains its four-wheel-drive system, locking differentials and low-range gearing.