JSW Group Introduces New Ampstar Brand For Electric Commercial Vehicles

JSW Group has entered the electric commercial vehicle segment with Ampstar, a new brand under JSW Greentech that will develop and manufacture electric buses and trucks in India. At the launch, the company showcased a 55-tonne electric tractor-trailer and an electric bus.

Ampstar will offer electric commercial vehicles along with charging infrastructure, financing and after-sales support. Customers will be able to choose power configurations ranging from 150kW to 500kW, while ownership options will include outright purchase, leasing and Battery as a Service (BaaS).

Production will take place at JSW Greentech’s new facility at AURIC in Chhatrapati Sambhajinagar, Maharashtra. Spread across 90 acres, the plant will have an annual capacity of 15,000 electric buses and trucks. It will include a pre-treatment and electro-deposition (PT-ED) process for bus manufacturing, an automated truck-cabin line and an integrated battery facility.

JSW says it has developed the electric drivetrain’s base logic, software and algorithms in-house. The vehicles will also use a double-cooling battery system and a high-strength monocoque chassis, with the company developing them for Indian operating conditions. On the bus side, the Ampstar range will span 7-metre to 18-metre models for applications including staff transport, city and intercity operations and school transportation.

The company is starting its truck portfolio with the 55-tonne tractor-trailer showcased at the launch, while tippers and fixed-body dumpers are planned for a later stage. JSW has not announced prices or detailed specifications for the showcased electric bus and tractor-trailer yet.

The Ampstar brand name combines ‘Amp’, referring to ampere, the unit of electric current, and ‘Star’.