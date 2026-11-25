JSW Motors Limited, the New Energy Passenger Vehicle arm of the JSW Group, has unveiled its new brand identity ahead of its entry into the Indian automotive market. The company is scheduled to launch on December 3, 2026.

The new identity includes a logo that will feature on all its vehicles and serve as the brand's visual identity across customer touchpoints, including dealerships and digital platforms. The brand's visual identity uses black and white as its primary colours, with teal serving as the secondary colour.

The company's vehicles will be manufactured at its greenfield facility in Chhatrapati Sambhaji Nagar, Maharashtra, and sold through dedicated dealerships operating under the JSW Motors name.

What We Know So Far

JSW Motors will enter the Indian automotive market with the Combat SUV as its first production model. The SUV will be heavily based on the Jetour T2. Its name was confirmed through a teaser, which shows the 'JETOUR' lettering on the front grille replaced with 'COMBAT'.

The overall design appears to have been carried over from the T2, including its upright, boxy proportions, squared-off wheel arches and LED lighting at both ends. The rear is not visible in the teaser, but it is likely to feature Combat lettering and JSW branding.

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JSW Motors has not disclosed the India-spec powertrain details yet. However, the plug-in hybrid setup is expected to be offered in India. Whether the petrol-only variants will also make it to the market remains to be seen. We expect the SUV to be priced at around Rs 40 lakh (ex-showroom).

Globally, the Jetour T2 is offered with 1.5-litre and 2.0-litre turbo-petrol engine options. The larger engine is also available with a four-wheel-drive system. The SUV is additionally offered with a plug-in hybrid powertrain that combines a 1.5-litre turbo-petrol engine with two electric motors and an onboard battery. This setup offers a claimed electric-only range of around 139 km (NEDC).

The cabin is also expected to be based on the international-spec T2. It could feature a 15.6-inch touchscreen infotainment system, a 10.6-inch digital instrument display, a panoramic sunroof, powered and ventilated seats, dual-zone climate control and a surround-view camera. It might as well feature an ADAS suite, which is available on the international model.

The Combat will be JSW's first model for India, but it will not be the last SUV from the group's international partnerships to make its way here. Other vehicles from Chery's subsidiaries, including the iCar V23, have also been spotted testing on Indian roads.