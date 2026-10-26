Kawasaki Z300 Launched In India At Rs. 3.24 Lakh
- Priced at Rs. 3.24 lakh (ex-showroom)
- 296cc parallel-twin engine produces 40 bhp and 26.3 Nm
- Gets Sugomi styling, dual-channel ABS and a reverse LCD console
Kawasaki has launched the Z300 in India at Rs. 3.24 lakh (ex-showroom), introducing a naked streetfighter based on the Ninja 300. Positioned as the entry-level model in the brand's Z line-up, the motorcycle borrows its design cues from the larger Z900 and gets a more upright riding position than its faired sibling.
The Z300 features Kawasaki's signature Sugomi styling, with a muscular stance and minimal bodywork. It is available in two colour options: Candy Lime Green and Metallic Carbon Grey. The motorcycle gets a wide, single-piece handlebar for an upright riding position. Features include dual-channel ABS and a reverse LCD instrument cluster like the one on the Ninja 500. However, it misses out on smartphone connectivity.
Power comes from the Ninja 300's 296cc, liquid-cooled, parallel-twin engine, paired with a six-speed gearbox. On the Z300, it produces 40 bhp at 11,000 rpm and 26.3 Nm at 10,000 rpm, marginally more than the Ninja 300's claimed outputs. At 175 kg, the Z300 is 4 kg lighter than the Ninja 300, primarily due to its reduced bodywork.
Also Read: 2027 Kawasaki Ninja 500 Launched In India At Rs 5.76 Lakh
The Z300 uses the same tubular frame as the Ninja 300, along with a 37 mm telescopic front fork and a rear monoshock with preload adjustment. It rides on 17-inch alloy wheels with a 110-section front tyre and a 140-section rear tyre. Braking is handled by a 290 mm petal disc at the front and a 220 mm petal disc at the rear, supported by dual-channel ABS.
Also Read: 2027 Kawasaki Ninja H2 Breaks Cover
For its price, the Z300 brings twin-cylinder performance and streetfighter styling to Kawasaki's entry-level Z range. However, competition-wise, the motorcycle rivals against the KTM 390 Duke, TVS Apache RTR 310 and the Bajaj Pulsar NS400Z in the single-cylinder space and the Aprilia RS 457 in the twin-cylinder space.
Related News
Learn more about Kawasaki Z300
Popular Kawasaki Models
- Kawasaki
W175Ex-Showroom Price₹ 1.15 - 1.25 Lakh
- Kawasaki
Z900Ex-Showroom Price₹ 9.99 Lakh
- Kawasaki
Ninja ZX-10REx-Showroom Price₹ 20.79 Lakh
- Kawasaki
Ninja 650Ex-Showroom Price₹ 7.91 Lakh
- Kawasaki
Ninja 300Ex-Showroom Price₹ 3.17 Lakh
- Kawasaki
Ninja ZX-6REx-Showroom Price₹ 12.49 Lakh
- Kawasaki
Z650Ex-Showroom Price₹ 7.26 Lakh
- Kawasaki
Ninja H2 SX SEEx-Showroom Price₹ 36.28 Lakh
- Kawasaki
KX 450Ex-Showroom Price₹ 9.92 Lakh
- Kawasaki
Vulcan SEx-Showroom Price₹ 8.13 - 8.23 Lakh
- Kawasaki
Versys 650Ex-Showroom Price₹ 8.48 Lakh
- Kawasaki
KLX 450REx-Showroom Price₹ 9.61 Lakh
- Kawasaki
Z650RSEx-Showroom Price₹ 7.69 Lakh
- Kawasaki
2025 Ninja 500Ex-Showroom Price₹ 5.66 Lakh
- Kawasaki
KLX 230Ex-Showroom Price₹ 1.84 Lakh
- Kawasaki
Z300Ex-Showroom Price₹ 3.24 Lakh
- Kawasaki
Z1100Ex-Showroom Price₹ 12.79 Lakh
- Kawasaki
2025 Versys-X 300Ex-Showroom Price₹ 3.49 Lakh
- Kawasaki
Versys 1100Ex-Showroom Price₹ 13.89 Lakh
- Kawasaki
Ninja ZX-4RREx-Showroom Price₹ 10.63 Lakh
- Kawasaki
Ninja ZX-4REx-Showroom Price₹ 9.4 Lakh
- Kawasaki
2026 Z650RSEx-Showroom Price₹ 7.83 Lakh
- Kawasaki
EliminatorEx-Showroom Price₹ 6.16 Lakh
- Kawasaki
Ninja 500Ex-Showroom Price₹ 5.76 Lakh
- Kawasaki
2024 KLX230R SEx-Showroom Price₹ 4.81 Lakh
- Kawasaki
Ninja 1100 SXEx-Showroom Price₹ 14.42 Lakh
- Kawasaki
KX65Ex-Showroom Price₹ 3.04 Lakh
- Kawasaki
KX112Ex-Showroom Price₹ 4.75 Lakh
- Kawasaki
KX 85Ex-Showroom Price₹ 3.88 Lakh
- Kawasaki
KLX230RSEx-Showroom Price₹ 4.81 Lakh
- Kawasaki
KLX140FEx-Showroom Price₹ 3.79 Lakh
- Kawasaki
KLX110RLEx-Showroom Price₹ 2.88 Lakh
- Kawasaki
KLX 300REx-Showroom Price₹ 5.45 Lakh
Latest Cars
- Hyundai
BayonEx-Showroom Price₹ 10 Lakh
- Volvo
EX90Ex-Showroom Price₹ 1.26 Crore
- Mercedes-Maybach
S-ClassEx-Showroom Price₹ 3.35 Crore
- Tata
AerisEx-Showroom Price₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- BMW
7 SeriesEx-Showroom Price₹ 1.95 Crore
- BMW
i5 LWBEx-Showroom Price₹ 79.6 Lakh
- Kia
SorentoEx-Showroom Price₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- MG
Hector Tomahawk EVEx-Showroom Price₹ 19.5 - 24 Lakh
- MG
Hector Tomahawk PHEVEx-Showroom Price₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- BMW
X1 LWBEx-Showroom Price₹ 49.9 Lakh
Upcoming Cars
- Jeep AvengerExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- MG 7Expected Price₹ 24 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- MG 4 EVExpected Price₹ 27 - 32 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- Kia EV4Expected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- BYD XiaExpected Price₹ 30 - 40 LakhLaunched Date: 2026-11-19
- Toyota bZ4XExpected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2026-11-19
- VinFast VF3Expected Price₹ 12 - 14 LakhLaunched Date: 2026-11-23
- Citroen New C5 AircrossExpected Price₹ 30 - 32 LakhLaunched Date: 2026-11-24
- Audi New A6Expected Price₹ 69 - 80 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Mahindra Scorpio XExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Nissan Small Electric SUVExpected Price₹ 12 - 18 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Mercedes-Benz GLC EVExpected Price₹ 60 - 70 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Volvo XC70Expected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Jeep Recon ElectricExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Volkswagen TeraExpected Price₹ 25 - 40 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- VinFast Limo GreenExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Lexus SportExpected Price₹ 70 - 80 LakhLaunched Date: 2026-11-27
- Mahindra Thar eExpected Price₹ 9 - 12 LakhLaunched Date: 2026-11-28
- Tesla Model 3Expected Price₹ 75 - 90 LakhLaunched Date: 2026-12-01
- Mercedes-Benz GLB EVExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-08
- Hyundai Ioniq 6Expected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2026-12-15
- Jaguar 00 EVExpected Price₹ 44 - 50 LakhLaunched Date: 2026-12-16
- Kia EV5Expected Price₹ 55 - 57 LakhLaunched Date: 2026-12-18
- JSW Motors Jetour T2Expected Price₹ 35 - 45 LakhLaunched Date: 2026-12-18
- Fisker OceanExpected Price₹ 50 - 80 LakhLaunched Date: 2026-12-21
- Jeep Grand WagoneerExpected Price₹ 65 - 70 LakhLaunched Date: 2026-12-22
- MG Marvel XExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-22
- Kia EV2Expected Price₹ 9 - 12 LakhLaunched Date: 2026-12-23
- Renault KardianExpected Price₹ 10 - 12 LakhLaunched Date: 2026-12-23
- Mahindra XUV900Expected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-23
- BYD Seal UExpected Price₹ 45 - 50 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- Skoda ElroqExpected Price₹ 8 - 9 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- Tesla CybertruckExpected Price₹ 50 - 70 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- Toyota New FortunerExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-01-06
- Renault BorealExpected Price₹ 18 - 25 LakhLaunched Date: 2027-01-11
- Genesis GV 80Expected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-01-15
- Renault 4 Savane 4X4 EVExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2027-01-19
- Audi New Q5Expected Price₹ 70 Lakh - 1 CroreLaunched Date: 2027-01-26
- BMW iX3Expected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2027-02-18
- Toyota C-HR+ ElectricExpected Price₹ 25 - 35 LakhLaunched Date: 2027-02-24
- Ferrari LuceExpected Price₹ 7 - 9 CroreLaunched Date: 2027-02-24
- Mahindra BE.07Expected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-03-19
- Volvo EX 60Expected Price₹ 70 - 75 LakhLaunched Date: 2027-03-20
- Renault BridgerExpected Price₹ 6 - 10 LakhLaunched Date: 2027-04-08
- Tata AvinyaExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-04-14
- Mahindra Scorpio LifestylerExpected Price₹ 19.79 - 23 LakhLaunched Date: 2027-04-19
- Kia New SonetExpected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2027-04-20
- Skoda New SuperbExpected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2027-04-21
- Skoda PeaqExpected Price₹ 75 - 80 LakhLaunched Date: 2027-04-22
- Skoda Enyaq iVExpected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2027-05-13
- Mahindra Vision TExpected Price₹ 12 - 20 LakhLaunched Date: 2027-05-20
- Xiaomi YU7Expected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2027-05-21
- Leapmotor C10Expected Price₹ 15 - 22 LakhLaunched Date: 2027-05-26
- Maruti Suzuki Wagon R ElectricExpected Price₹ 8.5 - 10 LakhLaunched Date: 2027-05-27
- Genesis GV 90Expected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-05-27
- Hyundai All Electric Micro SUVExpected Price₹ 10 - 15 LakhLaunched Date: 2027-05-28
- Renault Kwid EVExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-06-11
- Hyundai MPVExpected Price₹ 11 - 21 LakhLaunched Date: 2027-06-15
- Renault BigsterExpected Price₹ 13 - 18 LakhLaunched Date: 2027-06-17
- Jeep New CompassExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-06-18
- Lexus New LBXExpected Price₹ 40 LakhLaunched Date: 2027-06-23
- Leapmotor New T03 2026Expected Price₹ 8 - 12 LakhLaunched Date: 2027-06-28
- Hyundai PalisadeExpected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2027-07-14
- BMW New 7 SeriesExpected Price₹ 1.8 - 2.32 CroreLaunched Date: 2027-07-31
- Lexus RZ ElectricExpected Price₹ 3 - 3.5 CroreLaunched Date: 2027-08-05
- Hyundai New TucsonExpected Price₹ 25 - 35 LakhLaunched Date: 2027-08-10
- Nissan New TerranoExpected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2027-08-15
- Tesla Model XExpected Price₹ 1 - 1.5 CroreLaunched Date: 2027-08-26
- Mahindra Vision XExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-08-27
- VinFast VF9Expected Price₹ 65 - 68 LakhLaunched Date: 2027-09-18
- Leapmotor B10Expected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2027-09-23
- Tesla Model SExpected Price₹ 1.5 - 2 CroreLaunched Date: 2027-09-23
- Genesis GV 60Expected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-09-24
- Mahindra Vision SExpected Price₹ 9.5 - 16 LakhLaunched Date: 2027-09-25
- BYD Atto 2 EVExpected Price₹ 40 - 45 LakhLaunched Date: 2027-09-27
- Nissan JukeExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-09-28
- BMW 4 SeriesExpected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2027-09-28
- Audi New A5Expected Price₹ 20 - 60 LakhLaunched Date: 2027-09-29
- MG Starlight 560Expected Price₹ 21 - 25 LakhLaunched Date: 2027-09-30
- BYD Denza Z9Expected Price₹ 1.8 - 2 CroreLaunched Date: 2027-10-21
- Volkswagen ID CrossExpected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-10-23
- BMW New M3Expected Price₹ 70 - 80 LakhLaunched Date: 2027-10-24
- Honda Zero AlphaExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-10-29
- Mahindra BE.05Expected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-11-12
- Hyundai New i20Expected Price₹ 8 - 14 LakhLaunched Date: 2027-11-14
- Citroen New AircrossExpected Price₹ 11 - 20 LakhLaunched Date: 2027-11-15
- Xiaomi SU7Expected Price₹ 48 - 50 LakhLaunched Date: 2027-11-21
- Skoda KamiqExpected Price₹ 12 - 18 LakhLaunched Date: 2027-12-05
- Audi Q6 E-TronExpected Price₹ 65 - 75 LakhLaunched Date: 2027-12-09
- BYD Denza D9Expected Price₹ 90 Lakh - 1 CroreLaunched Date: 2027-12-16
- MG HS PHEVExpected Price₹ 23 - 28 LakhLaunched Date: 2027-12-20
- MG ZS HEVExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-12-20
- Renault ArkanaExpected Price₹ 18 - 20 LakhLaunched Date: 2027-12-30
- Mahindra Vision SXTExpected Price₹ 1.3 - 2 CroreLaunched Date: 2028-08-28
- Hyundai NexoExpected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2028-09-24
- Skoda Vision O conceptExpected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2031-09-25
Latest News
- News
- Expert Review
- Sarthak Mahajan | Oct 26, 2026Hyundai Bayon: In PicturesThe company said Bayon will receive a CNG option next year.4 mins read
- car&bike Team | Oct 26, 2026Hyundai Bayon: Variants, Features, Prices ExplainedThe Bayon is offered in 7 trim levels, here is a rundown of what each variant has to offer.2 mins read
- Seshan Vijayraghvan | Oct 26, 2026Entry-Level Jeep Compass Sport Diesel Gets 9-Speed AT; Launched At Rs. 21.99 LakhJeep has launched its most affordable automatic Compass variant at Rs. 21.99 lakh (ex-showroom). Equipped with the 2.0-litre diesel engine, the entry trim now gets a 9-speed automatic.1 min read
- Jaiveer Mehra | Oct 26, 2026Hyundai Bayon Launched In India; Prices Start From Rs 10 LakhThe Bayon sits between the Venue and Creta in Hyundai’s line-up as a rival to the likes of the Skoda Kushaq and Volkswagen Taigun.2 mins read
- Janak Sorap | Oct 26, 2026Kawasaki Z300 Launched In India At Rs. 3.24 LakhKawasaki has launched the Z300 in India at Rs. 3.24 lakh, adding a naked streetfighter based on the Ninja 300 platform to its entry-level Z range.1 min read
- car&bike Team | Oct 26, 2026Hyundai Bayon Launch Highlights: Price, Specifications, Features, DetailsHyundai has already given us a close look at the Bayon’s exterior and interior ahead of its launch. Today, we’ll get all the key details, including its specifications, features and prices. Stay tuned for updates.1 min read