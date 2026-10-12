Kawasaki Z300 Revealed In India; Bookings To Open On October 19
- 296cc parallel-twin engine producing 38.4 bhp and 26.1 Nm
- TFT instrument cluster with smartphone connectivity
- Bookings open October 19; prices to be announced October 20
Kawasaki India is bringing back the Z250 naked streetfighter back with a 300 badge. The Japanese bike maker has showcased the Z300 in Bengaluru at a dealership event. While information on the upcoming motorcycle is limited at this point, we expect it to follow the same design ideology of the Z250 sold in international markets which is based on the design of the previous generation Z900.
As for the mechanicals, the Z300 will be based on the Ninja 300 that currently retails in India. It will be powered by the familiar 296cc, liquid-cooled, parallel-twin engine, producing 38.4 bhp and 26.1 Nm, paired with a six-speed gearbox. Unlike the Ninja 300's semi-digital instrument cluster, the Z300 will come with a TFT display with smartphone connectivity for call alerts and turn-by-turn navigation updates.
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For the other cycle parts, the Z300 will be suspended by telescopic forks at the front and a monoshock for the rear. Braking duties will be handled by disc brakes at both ends and will be accompanied by dual-channel ABS. The bike will ride on 17-inch wheels at both ends shod with grippy tyres.
Kawasaki will be holding preview events in Mumbai and Pune on October 18 while bookings for the motorcycle will open on October 19. Detailed technical specifications, variant details, colourways, and pricing will be announced on the company's official website on October 20.
Kawasaki currently retails the Ninja 300 at Rs. 3.34 lakh (ex-showroom) which according to the current market is on the higher side especially for a motorcycle that has been around and the limited equipment list compared to its rivals. Speaking of competition, the Kwacker will go up against the KTM 390 Duke and TVS Apache RTR 310, both offering a stronger performance-focused and a well-equipment package.
According to us, a competitive sticker price somewhere around the ₹3 Lakh mark would make the Z300 an appealing option to riders who want the experience of a twin-cylinder engine along with everyday-friendly ergonomics.
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