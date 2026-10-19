KTM Opens New Brazil Plant With Annual Capacity Of 20,000 Motorcycles
- The plant has received an investment of around R$ 20 million.
- Initial production is expected to reach 3,500 motorcycles by the end of 2026.
- The facility will build motocross, enduro and adventure motorcycles.
KTM has inaugurated a new manufacturing facility in Manaus, Brazil, with an installed capacity of 20,000 motorcycles annually. The plant, which began operations ahead of its official opening on October 14, will exclusively manufacture motorcycles for KTM and Husqvarna.
The facility has received an investment of around R$ 20 million and currently employs 100 direct and indirect workers. KTM expects to produce 3,500 motorcycles by the end of 2026, with production set to increase through 2027.
The plant will manufacture 10 models across the motocross, enduro and adventure segments. These include the KTM 250 SX-F and 450 SX-F, several EXC enduro models, Husqvarna FE 350 and TE 300 PRO, and the KTM 390 Adventure R and Adventure X.
KTM previously assembled motorcycles in Manaus through a partnership with Dafra Motos, which began in 2016. The new facility operates independently on a completely knocked-down (CKD) basis, handling engine assembly, motorcycle assembly, quality checks, packing and shipping.
The move is part of KTM and Husqvarna's broader operational restructuring in Brazil. The brands currently have 12 authorised outlets in the country and aim to expand this network to 30 locations by 2027.
Related News
Latest Cars
- Volvo
EX90Ex-Showroom Price₹ 1.26 Crore
- Mercedes-Maybach
S-ClassEx-Showroom Price₹ 3.35 Crore
- Tata
AerisEx-Showroom Price₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- BMW
7 SeriesEx-Showroom Price₹ 1.95 Crore
- BMW
i5 LWBEx-Showroom Price₹ 79.6 Lakh
- Kia
SorentoEx-Showroom Price₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- MG
Hector Tomahawk EVEx-Showroom Price₹ 19.5 - 24 Lakh
- MG
Hector Tomahawk PHEVEx-Showroom Price₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- BMW
X1 LWBEx-Showroom Price₹ 49.9 Lakh
- Toyota
HiluxEx-Showroom Price₹ 31.99 - 36.89 Lakh
Upcoming Cars
- Audi E ConceptExpected Price₹ 1 - 1.5 CroreLaunched Date: 2026-10-19
- Volvo EX 60Expected Price₹ 70 - 75 LakhLaunched Date: 2026-10-20
- Xiaomi SU7Expected Price₹ 48 - 50 LakhLaunched Date: 2026-10-21
- Kia EV2Expected Price₹ 9 - 12 LakhLaunched Date: 2026-10-23
- Renault ArkanaExpected Price₹ 18 - 20 LakhLaunched Date: 2026-10-26
- BYD SeagullExpected Price₹ 10 LakhLaunched Date: 2026-10-28
- Renault New KwidExpected Price₹ 9 - 15 LakhLaunched Date: 2026-10-31
- Skoda KamiqExpected Price₹ 12 - 18 LakhLaunched Date: 2026-11-05
- Audi Q6 E-TronExpected Price₹ 65 - 75 LakhLaunched Date: 2026-11-09
- Mahindra BE.05Expected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-12
- Citroen New AircrossExpected Price₹ 11 - 20 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- Jeep AvengerExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- Skoda New SuperbExpected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- Kia EV4Expected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- MG 4 EVExpected Price₹ 27 - 32 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- MG 7Expected Price₹ 24 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- BYD XiaExpected Price₹ 30 - 40 LakhLaunched Date: 2026-11-19
- Toyota bZ4XExpected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2026-11-19
- VinFast VF3Expected Price₹ 12 - 14 LakhLaunched Date: 2026-11-23
- Citroen New C5 AircrossExpected Price₹ 30 - 32 LakhLaunched Date: 2026-11-24
- Mahindra Scorpio XExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Nissan Small Electric SUVExpected Price₹ 12 - 18 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Audi New A6Expected Price₹ 69 - 80 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Volkswagen TeraExpected Price₹ 25 - 40 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Mercedes-Benz GLC EVExpected Price₹ 60 - 70 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- VinFast Limo GreenExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Jeep Recon ElectricExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Volvo XC70Expected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Lexus SportExpected Price₹ 70 - 80 LakhLaunched Date: 2026-11-27
- Mahindra Thar eExpected Price₹ 9 - 12 LakhLaunched Date: 2026-11-28
- Tesla Model 3Expected Price₹ 75 - 90 LakhLaunched Date: 2026-12-01
- Mercedes-Benz GLB EVExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-08
- Hyundai Ioniq 6Expected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2026-12-15
- Jaguar 00 EVExpected Price₹ 44 - 50 LakhLaunched Date: 2026-12-16
- Kia EV5Expected Price₹ 55 - 57 LakhLaunched Date: 2026-12-18
- Fisker OceanExpected Price₹ 50 - 80 LakhLaunched Date: 2026-12-21
- Jeep Grand WagoneerExpected Price₹ 65 - 70 LakhLaunched Date: 2026-12-22
- MG Marvel XExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-22
- Mahindra XUV900Expected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-23
- Renault KardianExpected Price₹ 10 - 12 LakhLaunched Date: 2026-12-23
- BYD Seal UExpected Price₹ 45 - 50 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- Skoda ElroqExpected Price₹ 8 - 9 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- Tesla CybertruckExpected Price₹ 50 - 70 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- Toyota New FortunerExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-01-06
- Renault BorealExpected Price₹ 18 - 25 LakhLaunched Date: 2027-01-11
- Genesis GV 80Expected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-01-15
- Renault 4 Savane 4X4 EVExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2027-01-19
- Audi New Q5Expected Price₹ 70 Lakh - 1 CroreLaunched Date: 2027-01-26
- BMW iX3Expected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2027-02-18
- Toyota C-HR+ ElectricExpected Price₹ 25 - 35 LakhLaunched Date: 2027-02-24
- Mahindra BE.07Expected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-03-19
- Renault BridgerExpected Price₹ 6 - 10 LakhLaunched Date: 2027-04-08
- Tata AvinyaExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-04-14
- Mahindra Scorpio LifestylerExpected Price₹ 19.79 - 23 LakhLaunched Date: 2027-04-19
- Kia New SonetExpected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2027-04-20
- Skoda PeaqExpected Price₹ 75 - 80 LakhLaunched Date: 2027-04-22
- Skoda Enyaq iVExpected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2027-05-13
- Mahindra Vision TExpected Price₹ 12 - 20 LakhLaunched Date: 2027-05-20
- Xiaomi YU7Expected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2027-05-21
- Leapmotor C10Expected Price₹ 15 - 22 LakhLaunched Date: 2027-05-26
- Genesis GV 90Expected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-05-27
- Maruti Suzuki Wagon R ElectricExpected Price₹ 8.5 - 10 LakhLaunched Date: 2027-05-27
- Hyundai All Electric Micro SUVExpected Price₹ 10 - 15 LakhLaunched Date: 2027-05-28
- Renault Kwid EVExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-06-11
- Hyundai MPVExpected Price₹ 11 - 21 LakhLaunched Date: 2027-06-15
- Renault BigsterExpected Price₹ 13 - 18 LakhLaunched Date: 2027-06-17
- Jeep New CompassExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-06-18
- Lexus New LBXExpected Price₹ 40 LakhLaunched Date: 2027-06-23
- Leapmotor New T03 2026Expected Price₹ 8 - 12 LakhLaunched Date: 2027-06-28
- Hyundai PalisadeExpected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2027-07-14
- BMW New 7 SeriesExpected Price₹ 1.8 - 2.32 CroreLaunched Date: 2027-07-31
- Lexus RZ ElectricExpected Price₹ 3 - 3.5 CroreLaunched Date: 2027-08-05
- Hyundai New TucsonExpected Price₹ 25 - 35 LakhLaunched Date: 2027-08-10
- Nissan New TerranoExpected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2027-08-15
- Tesla Model XExpected Price₹ 1 - 1.5 CroreLaunched Date: 2027-08-26
- Mahindra Vision XExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-08-27
- VinFast VF9Expected Price₹ 65 - 68 LakhLaunched Date: 2027-09-18
- Tesla Model SExpected Price₹ 1.5 - 2 CroreLaunched Date: 2027-09-23
- Leapmotor B10Expected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2027-09-23
- Genesis GV 60Expected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-09-24
- Mahindra Vision SExpected Price₹ 9.5 - 16 LakhLaunched Date: 2027-09-25
- BYD Atto 2 EVExpected Price₹ 40 - 45 LakhLaunched Date: 2027-09-27
- Nissan JukeExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-09-28
- BMW 4 SeriesExpected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2027-09-28
- Audi New A5Expected Price₹ 20 - 60 LakhLaunched Date: 2027-09-29
- MG Starlight 560Expected Price₹ 21 - 25 LakhLaunched Date: 2027-09-30
- BYD Denza Z9Expected Price₹ 1.8 - 2 CroreLaunched Date: 2027-10-21
- Volkswagen ID CrossExpected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-10-23
- BMW New M3Expected Price₹ 70 - 80 LakhLaunched Date: 2027-10-24
- Honda Zero AlphaExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-10-29
- Hyundai New i20Expected Price₹ 8 - 14 LakhLaunched Date: 2027-11-14
- BYD Denza D9Expected Price₹ 90 Lakh - 1 CroreLaunched Date: 2027-12-16
- MG ZS HEVExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-12-20
- MG HS PHEVExpected Price₹ 23 - 28 LakhLaunched Date: 2027-12-20
- Mahindra Vision SXTExpected Price₹ 1.3 - 2 CroreLaunched Date: 2028-08-28
- Hyundai NexoExpected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2028-09-24
- Skoda Vision O conceptExpected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2031-09-25
Latest News
- News
- Expert Review
- car&bike Team | Oct 19, 20262027 Kawasaki Z1100 Launched In India At Rs 12.79 LakhThe new flagship naturally aspirated Supernaked motorcycle gets a 1,099cc inline-four engine, a six-axis IMU and a comprehensive suite of electronic rider aids.1 min read
- Jaiveer Mehra | Oct 19, 2026All-Electric Mercedes-AMG GT SUV Debuts With 1153 bhp, 700 Km RangeSister model to the AMG GT 4-Door EV, the AMG GT SUV sits on Mercedes’ AMG.EA platform and will go on sale globally with dual- and tri-motor powertrain options.1 min read
- Sarthak Mahajan | Oct 19, 2026Hyundai Bayon Arrives At Dealerships, Key Details RevealedHyundai Bayon sits between the Venue and the Creta.2 mins read
- car&bike Team | Oct 19, 2026KTM Opens New Brazil Plant With Annual Capacity Of 20,000 MotorcyclesThe new Manaus facility will manufacture 10 KTM and Husqvarna models, with production expected to scale up through 2027.1 min read
- Jaiveer Mehra | Oct 18, 2026India-Spec Honda Rebel 300 Specifications RevealedThe Rebel 300’s 286 cc mill develops a peak 27.2 bhp and 24.5 Nm, with kerb weight hovering between 173 kg and 176 kg.1 min read
- Jaiveer Mehra | Oct 18, 2026New Hero Xtreme 160R 4V Variants ExplainedThe Xtreme 160R 4V is now available in three trim levels and gets updated styling and new features.1 min read