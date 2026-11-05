Lamborghini Temerario Tettonero Revealed; Developed By Centro Stile

Lamborghini has taken the wraps off a new special edition Temerario called as ‘Tettonero’ which in simple translation means "black roof" (as its combining tetto for roof and nero for black). The limited editions made by the Centro Stile design department come in a few exclusive liveries combining Giallo Inti and Nero Noctis in its launch configuration, in total five colours.

Building on the first expression of the capsule collection concept unveiled with Urus SE at Milan Design Week 2026, the Temerario Tettonero configuration works in contrast with the Nero Noctis black roof, but it can be had in Arancio Xanto (Orange), Blu Cepheus (Blue), Verde Scandal (Green), and Viola Pasifae (Purple) body colours. On the inside, there’s Nero Ade (Black) upholstery with Grigio Octans (Grey) contrast stitching. However, buyers can also have opted for contrast stitching to match the exterior colours.

There’s a dedicated Matte Carbon plaque with the limited-edition numbers written on it. There’s also a separate Nero Noctis accents running down the front hood and bumper, across the front splitter and its hexagonal motifs at the back, the front and rear bumpers, side mirrors and wheels and the Nero Ade Grigio Octans & upholstery on the inside. On the inside, there’s Grigio Octans contrast stitching, while the seats feature Q-citura with a distinctive upholstery.

Although the Temerario Tettonero will be available in limited numbers to a discerning few, the Italian carmaker hasn’t specified just how many of those will be available to buy, or what the price premium will be.