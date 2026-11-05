Lamborghini Temerario Tettonero Revealed; Developed By Centro Stile
- Distinctive two-tone paint job
- Combining Giallo Inti and Nero Noctis in its launch configuration
- Focuses on colours, materials and distinctive details
Lamborghini has taken the wraps off a new special edition Temerario called as ‘Tettonero’ which in simple translation means "black roof" (as its combining tetto for roof and nero for black). The limited editions made by the Centro Stile design department come in a few exclusive liveries combining Giallo Inti and Nero Noctis in its launch configuration, in total five colours.
Building on the first expression of the capsule collection concept unveiled with Urus SE at Milan Design Week 2026, the Temerario Tettonero configuration works in contrast with the Nero Noctis black roof, but it can be had in Arancio Xanto (Orange), Blu Cepheus (Blue), Verde Scandal (Green), and Viola Pasifae (Purple) body colours. On the inside, there’s Nero Ade (Black) upholstery with Grigio Octans (Grey) contrast stitching. However, buyers can also have opted for contrast stitching to match the exterior colours.
There’s a dedicated Matte Carbon plaque with the limited-edition numbers written on it. There’s also a separate Nero Noctis accents running down the front hood and bumper, across the front splitter and its hexagonal motifs at the back, the front and rear bumpers, side mirrors and wheels and the Nero Ade Grigio Octans & upholstery on the inside. On the inside, there’s Grigio Octans contrast stitching, while the seats feature Q-citura with a distinctive upholstery.
Although the Temerario Tettonero will be available in limited numbers to a discerning few, the Italian carmaker hasn’t specified just how many of those will be available to buy, or what the price premium will be.
Related News
Learn more about Lamborghini Temerario
Popular Lamborghini Models
- Lamborghini
UrusEx-Showroom Price₹ 4.75 - 4.8 Crore
- Lamborghini
RevueltoEx-Showroom Price₹ 8.7 Crore
- Lamborghini
TemerarioEx-Showroom Price₹ 5.87 Crore
- Lamborghini
Urus SEEx-Showroom Price₹ 4.47 Crore
Latest Cars
- Mercedes-Benz
GLC EVEx-Showroom Price₹ 78.5 Lakh
- Maserati
GT2 StradaleEx-Showroom Price₹ 5.72 Crore
- Hyundai
BayonEx-Showroom Price₹ 10 - 18.15 Lakh
- Volvo
EX90Ex-Showroom Price₹ 1.26 Crore
- Mercedes-Maybach
S-ClassEx-Showroom Price₹ 3.35 Crore
- Tata
AerisEx-Showroom Price₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- BMW
7 SeriesEx-Showroom Price₹ 1.95 Crore
- BMW
i5 LWBEx-Showroom Price₹ 79.6 Lakh
- Kia
SorentoEx-Showroom Price₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- MG
Hector Tomahawk EVEx-Showroom Price₹ 19.5 - 24 Lakh
Upcoming Cars
- Jeep AvengerExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-15
- MG 7Expected Price₹ 24 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- MG 4 EVExpected Price₹ 27 - 32 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- Kia EV4Expected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2026-11-18
- BYD XiaExpected Price₹ 30 - 40 LakhLaunched Date: 2026-11-19
- Toyota bZ4XExpected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2026-11-19
- VinFast VF3Expected Price₹ 12 - 14 LakhLaunched Date: 2026-11-23
- Citroen New C5 AircrossExpected Price₹ 30 - 32 LakhLaunched Date: 2026-11-24
- Audi New A6Expected Price₹ 69 - 80 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Mahindra Scorpio XExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Nissan Small Electric SUVExpected Price₹ 12 - 18 LakhLaunched Date: 2026-11-25
- Toyota New Innova HycrossExpected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Volkswagen TeraExpected Price₹ 25 - 40 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Volvo XC70Expected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Jeep Recon ElectricExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- VinFast Limo GreenExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-11-26
- Lexus SportExpected Price₹ 70 - 80 LakhLaunched Date: 2026-11-27
- Mahindra Thar eExpected Price₹ 9 - 12 LakhLaunched Date: 2026-11-28
- Tesla Model 3Expected Price₹ 75 - 90 LakhLaunched Date: 2026-12-01
- Mercedes-Benz GLB EVExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-08
- Hyundai Ioniq 6Expected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2026-12-15
- Jaguar 00 EVExpected Price₹ 44 - 50 LakhLaunched Date: 2026-12-16
- JSW Motors Jetour T2Expected Price₹ 35 - 45 LakhLaunched Date: 2026-12-18
- Kia EV5Expected Price₹ 55 - 57 LakhLaunched Date: 2026-12-18
- Fisker OceanExpected Price₹ 50 - 80 LakhLaunched Date: 2026-12-21
- Jeep Grand WagoneerExpected Price₹ 65 - 70 LakhLaunched Date: 2026-12-22
- MG Marvel XExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-22
- Kia EV2Expected Price₹ 9 - 12 LakhLaunched Date: 2026-12-23
- Renault KardianExpected Price₹ 10 - 12 LakhLaunched Date: 2026-12-23
- Mahindra XUV900Expected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2026-12-23
- Skoda ElroqExpected Price₹ 8 - 9 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- BYD Seal UExpected Price₹ 45 - 50 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- Tesla CybertruckExpected Price₹ 50 - 70 LakhLaunched Date: 2026-12-24
- Toyota New FortunerExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-01-06
- Renault BorealExpected Price₹ 18 - 25 LakhLaunched Date: 2027-01-11
- Genesis GV 80Expected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-01-15
- Renault 4 Savane 4X4 EVExpected Price₹ 15 - 25 LakhLaunched Date: 2027-01-19
- Audi New Q5Expected Price₹ 70 Lakh - 1 CroreLaunched Date: 2027-01-26
- BMW iX3Expected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2027-02-18
- Toyota C-HR+ ElectricExpected Price₹ 25 - 35 LakhLaunched Date: 2027-02-24
- Ferrari LuceExpected Price₹ 7 - 9 CroreLaunched Date: 2027-02-24
- Mahindra BE.07Expected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-03-19
- Volvo EX 60Expected Price₹ 70 - 75 LakhLaunched Date: 2027-03-20
- Renault BridgerExpected Price₹ 6 - 10 LakhLaunched Date: 2027-04-08
- Tata AvinyaExpected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-04-14
- Mahindra Scorpio LifestylerExpected Price₹ 19.79 - 23 LakhLaunched Date: 2027-04-19
- Kia New SonetExpected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2027-04-20
- Skoda New SuperbExpected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2027-04-21
- Skoda PeaqExpected Price₹ 75 - 80 LakhLaunched Date: 2027-04-22
- Skoda Enyaq iVExpected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2027-05-13
- Mahindra Vision TExpected Price₹ 12 - 20 LakhLaunched Date: 2027-05-20
- Xiaomi YU7Expected Price₹ 50 - 55 LakhLaunched Date: 2027-05-21
- Leapmotor C10Expected Price₹ 15 - 22 LakhLaunched Date: 2027-05-26
- Maruti Suzuki Wagon R ElectricExpected Price₹ 8.5 - 10 LakhLaunched Date: 2027-05-27
- Genesis GV 90Expected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-05-27
- Hyundai All Electric Micro SUVExpected Price₹ 10 - 15 LakhLaunched Date: 2027-05-28
- Renault Kwid EVExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-06-11
- Hyundai MPVExpected Price₹ 11 - 21 LakhLaunched Date: 2027-06-15
- Renault BigsterExpected Price₹ 13 - 18 LakhLaunched Date: 2027-06-17
- Jeep New CompassExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-06-18
- Lexus New LBXExpected Price₹ 40 LakhLaunched Date: 2027-06-23
- Leapmotor New T03 2026Expected Price₹ 8 - 12 LakhLaunched Date: 2027-06-28
- Hyundai PalisadeExpected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2027-07-14
- BMW New 7 SeriesExpected Price₹ 1.8 - 2.32 CroreLaunched Date: 2027-07-31
- Lexus RZ ElectricExpected Price₹ 3 - 3.5 CroreLaunched Date: 2027-08-05
- Hyundai New TucsonExpected Price₹ 25 - 35 LakhLaunched Date: 2027-08-10
- Nissan New TerranoExpected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2027-08-15
- Tesla Model XExpected Price₹ 1 - 1.5 CroreLaunched Date: 2027-08-26
- Mahindra Vision XExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-08-27
- VinFast VF9Expected Price₹ 65 - 68 LakhLaunched Date: 2027-09-18
- Leapmotor B10Expected Price₹ 15 - 20 LakhLaunched Date: 2027-09-23
- Tesla Model SExpected Price₹ 1.5 - 2 CroreLaunched Date: 2027-09-23
- Genesis GV 60Expected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-09-24
- Mahindra Vision SExpected Price₹ 9.5 - 16 LakhLaunched Date: 2027-09-25
- BYD Atto 2 EVExpected Price₹ 40 - 45 LakhLaunched Date: 2027-09-27
- Nissan JukeExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-09-28
- BMW 4 SeriesExpected Price₹ 50 - 60 LakhLaunched Date: 2027-09-28
- Audi New A5Expected Price₹ 20 - 60 LakhLaunched Date: 2027-09-29
- MG Starlight 560Expected Price₹ 21 - 25 LakhLaunched Date: 2027-09-30
- BYD Denza Z9Expected Price₹ 1.8 - 2 CroreLaunched Date: 2027-10-21
- Volkswagen ID CrossExpected Price₹ 30 - 35 LakhLaunched Date: 2027-10-23
- BMW New M3Expected Price₹ 70 - 80 LakhLaunched Date: 2027-10-24
- Honda Zero AlphaExpected Price₹ 20 - 30 LakhLaunched Date: 2027-10-29
- Mahindra BE.05Expected Price₹ 25 - 30 LakhLaunched Date: 2027-11-12
- Hyundai New i20Expected Price₹ 8 - 14 LakhLaunched Date: 2027-11-14
- Citroen New AircrossExpected Price₹ 11 - 20 LakhLaunched Date: 2027-11-15
- Xiaomi SU7Expected Price₹ 48 - 50 LakhLaunched Date: 2027-11-21
- Skoda KamiqExpected Price₹ 12 - 18 LakhLaunched Date: 2027-12-05
- Audi Q6 E-TronExpected Price₹ 65 - 75 LakhLaunched Date: 2027-12-09
- BYD Denza D9Expected Price₹ 90 Lakh - 1 CroreLaunched Date: 2027-12-16
- MG HS PHEVExpected Price₹ 23 - 28 LakhLaunched Date: 2027-12-20
- MG ZS HEVExpected Price₹ 20 - 25 LakhLaunched Date: 2027-12-20
- Renault ArkanaExpected Price₹ 18 - 20 LakhLaunched Date: 2027-12-30
- Mahindra Vision SXTExpected Price₹ 1.3 - 2 CroreLaunched Date: 2028-08-28
- Hyundai NexoExpected Price₹ 60 - 65 LakhLaunched Date: 2028-09-24
- Skoda Vision O conceptExpected Price₹ 40 - 50 LakhLaunched Date: 2031-09-25
Latest News
- News
- Expert Review
- Sarthak Mahajan | Nov 5, 2026Toyota Innova Crysta Limo Edition Launched For Fleet BuyersThe prices start at Rs 19.95 lakh under the GX Fleet 7- and 8-seater variants.1 min read
- Volkswagen Virtus Facelift Teased Ahead Of December 11 LaunchThe updated sedan get minor exterior tweaks and along with a bunch of feature additions2 mins read
- Bilal Firfiray | Nov 5, 2026Lamborghini Temerario Tettonero Revealed; Developed By Centro StileLamborghini has introduced a special, limited-edition, two-tone Temerario made by the Italian marque's design centre, fashionably called Centro Stile.1 min read
- Sarthak Mahajan | Nov 5, 2026Mahindra Scorpio-N Edition One Spotted Ahead Of LaunchUpcoming special edition features cosmetic updates and no changes to the powertrain. However, it appears to be based on a higher variant.1 min read
- EICMA 2026: Honda To Introduce ADAS For Its MotorcyclesHonda has added 10 rider-assistance features to its motorcycles, including adaptive cruise control, blind-spot alerts, and emergency braking assistance.3 mins read
- Denza Z9 GT Spied In India Ahead Of DebutThe Z9 GT is set to be one of at least two cars Denza expects to showcase in India on November 13.1 min read