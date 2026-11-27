Maharashtra is cracking down on repeat traffic offenders in the state with a slew of measures being implemented. As per a report, Maharashtra Transport Commissioner Rajesh Narvekar has issued a circular to RTOs across the state to initiate action against motorists committing 5 or more traffic violations in a calendar year, as well as taking action against vehicles with pending e-challans.



The new measures are reportedly a follow-up to the Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2026, that came into effect on January 1 this year. RTOs are now expected to compile a list of repeat offenders before taking subsequent actions under Article 19 of the Motor Vehicles Act, which could result in the suspension of the Driver’s Licence. The list is to be refreshed at the start of every year, with offences & violations from the previous calendar year not being counted in the next year’s offences.



A transport department official has clarified that only challans containing the driver’s name and licence number will be counted towards an identified person’s offences. Automated challans issued to vehicles without the driver's identity recorded will not be counted against an individual motorist.



Additionally, RTOs are now also expected to blacklist vehicles with multiple unpaid challans. Blacklisting will mean that vehicle owners will not be able to access services such as RC renewals, address changes, ownership transfers and fitness certificate issuances until the challans are paid off. The report says that vehicles with unpaid challans could also be disallowed from getting new Pollution Under Control certificates.

Source: TOI