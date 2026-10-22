Mahindra Bolero Bold Edition Returns For 2026 Festive Season

Mahindra has unveiled an updated iteration of the Bolero Bold Edition for the 2026 festive season. Previously offered during the 2025 festive season, the latest Bold Edition drops last year’s darkened cosmetic elements in favour of new bronze cosmetic detailing on the exterior and in the cabin, as well as adding some new features. The 2026 Bold Edition will be available as an accessory package for the SUV.

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Starting with the exterior, the Bolero Bold Edition gets bronze accents across the exterior. It’s visible in the grille, front bumper, wing mirror casings and on the side body moulding. The Bold Edition package also adds bronze-finished alloy wheels and roof rails to the SUV.



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Inside, the bronze theme carries over to the upholstery. The Bold Edition package adds black and bronze leatherette seat covers to the Bolero, with buyers also getting a reverse camera with a display on the central touchscreen. The accessory bundle also includes edition-specific floor mats.





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Mechanically, there are no updates to the Bolero, which soldiers on with the familiar 1.5-litre mHawk75 diesel engine. The unit puts out 75 bhp and 210 Nm of torque and is offered with a 5-speed manual gearbox as standard.